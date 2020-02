'Avondwinkels maken nauwelijks nog verschil met supermarkten'

Volgens raadslid Chantal Zeegers (D66) zijn het vooral studenten en toeristen die 's nachts graag een boodschap doen. "We hebben veel signalen ontvangen dat mensen het prettig zouden vinden als winkels langer open zijn. Het is niet zo dat ze langer open móeten zijn, maar je wil ondernemers wel de mogelijkheid geven. Nu sluiten ze vaak de deuren terwijl er nog klandizie is."

Tachtig procent van de Rotterdamse avondwinkeleigenaren heeft laten weten dat ze graag van die mogelijkheid gebruik maken. "Ze weten zelf tot wanneer het rendabel is."

De openingstijden van reguliere supermarkten zijn jaren geleden al verruimd. Zo zijn tal van supermarkten in Rotterdam dagelijks tot 22:00 uur open. De avondwinkels moeten drie uur later de deuren sluiten. "Er is voor avondwinkels nog weinig ruimte om het verschil te maken."

Ook pleit Zeegers voor een grotere hoeveelheid avondwinkels. "Vroeger stond in de wet dat er op 15 duizend mensen één avondwinkel zou mogen zijn, maar die bepaling is in 2013 geschrapt. We willen Rotterdam ook openstellen voor nieuwe winkeliers."