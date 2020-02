Het trieste verhaal van Emily, een Kaapverdiaanse transgender

"Zoals zoveel mensen op de wereld heb ik de video gezien. De moed van Nikkie om het te vertellen, dat heeft mij ook de moed gegeven. Ook om te laten zien dat een coming-out niet altijd een happy end heeft."

Emily Soares wordt op 19 mei 1990 als Melvis geboren. Als jongetje groeit zij op in Rotterdam-West, in een Kaapverdiaans gezin. Al vanaf jonge leeftijd valt op dat Melvis 'anders' is, bezig met klassieke 'meisjes-dingen'. Betty:"Helpen in het huishouden, rondlopen met een stofdoekje, strijken. En achteraf weet ik dat ze mijn kleding droeg, make-up gebruikte. Ik was een voorbeeld voor haar."

Op een dag, als Melvis 16 is, neemt hij Betty in vertrouwen. Bij de CÀin Rotterdam: hij is homoseksueel. Betty reageert niet verbaasd. "Ik had het altijd al gedacht." Enkele jaren later komt het hoge woord eruit: hij is transgender. Hij is een meisje.

"Dat was wel een schok. Mijn ouders en broertje moesten er niets van weten. Ze begrepen het niet." Melvis wordt Emily. Die boodschap valt slecht. "In de Kaapverdiaanse gemeenschap is heteroseksualiteit de norm. Dit is taboe. Homoseksualiteit is al erg, maar transgender is nog veel erger, want dat kennen ze niet."

Tekst gaat verder onder de foto



Roddels

Emily krijgt te maken met kwetsende roddels. Ze wordt bespot, uitgelachen. Ze belandt zelfs in een blijf-van-mijn-lijfhuis voor mannen en neemt afstand tot haar familie. "Ik wilde leuke dingen met haar doen, maar dat ging niet. Ze werd op straat heel erg bekeken. Echt aapjes kijken. Dat deel heel veel pijn."

Emily wil zo snel mogelijk volledig een vrouw worden. Ze bestelt hormonen via internet en vraagt een operatie aan. Bij de VU in Amsterdam is een wachtlijst en daarom belandt zij in Antwerpen. En daar gaat het fout.

Betty Soares: "De operatie verliep op zich goed, maar er waren complicaties. Emily kreeg twee klaplongen. Ze kwam te vroeg uit de narcose en de anesthesist was er niet bij. Die was koffiedrinken. Ze kreeg een hartstilstand en is later overleden." We schrijven dan 9 april 2015.

De Belgische anesthesist is inmiddels veroordeeld tot een jaar cel, maar hij is in hoger beroep gegaan. "Ik ben naar alle zittingen geweest in Antwerpen", zegt Betty Soares. "Ik kan dat geen tweede keer opbrengen. Ik heb daarom een advocaat genomen, maar die kan ik eigenlijk niet betalen. Vandaar dat er een doneeractie is gestart en daar is nu het nodige geld opgehaald."

Betty Soares moest nog op een tweede front strijden: de familie. Die wilde destijds in 2015 een traditionele, Kaapverdiaanse begrafenis. Inclusief katholieke mis. "Ik heb direct aangegeven: dat gaan we niet doen. We gaan Emily begraven en niet Melvis. Emily had afstand genomen van de Kaapverdiaanse gemeenschap en het geloof."

Tekst gaat verder onder de foto



Walk of Fame

Haar graf is op de Zuiderbegraafplaats in Rotterdam. Op de steen is een ster te zien, zoals we die kennen van de Walk of Fame in Hollywood. In het midden daarvan een pump, met stiletto-hak. "Ze wilde een model worden, beroemd zijn. Dat heeft ze niet kunnen bereiken, maar ik kan dat wel voor haar doen. Vandaar haar eigen Walk of Fame-ster."

Binnen de familie en daarbuiten wordt niet teruggeblikt op het tragische leven van Emily. "Ze praten er niet over. Voor mij voelt het dat ze vergeten is en dat doet heel veel pijn."

Ook dat motiveerde Betty Soares om het verhaal van haar zus te vertellen. Emily Soares, die vol plannen zat ná haar operatie: meedoen aan Holland's Next Top Model, haar geslacht definitief in de papieren laten veranderen in 'vrouw', beroemd worden...

Op haar grafsteen staat de tekst You taught us to stay true to ourselves. Betty: "Emily heeft ons geleerd om voor jezelf te staan en echt te zijn wie je eigenlijk bent. Hoe moeilijk het ook voor haar was, ze deed haar best om gewoon Emily te zijn."