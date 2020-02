Nida over parlementair onderzoek moskeeën: 'Stop deze heksenjacht'

Vorige week startten de verhoren van de speciale onderzoekscommissie van de Tweede Kamer, met daarin kamerleden van VVD, GroenLinks, CDA en Denk. De commissie onderzoekt de "financiering door onvrije landen van moskeeën en andere islamitische organisaties". Het gaat om geldstromen afkomstig uit landen als Saoedi-Arabië. Met dit geld zou "ongewenste beïnvloeding mee kunnen komen", aldus de Tweede Kamer.

Showproces

Vertegenwoordigers van moskee-organisaties, onderzoekers en terreurdeskundigen worden tot 20 februari onder ede gehoord. Ook de financiering van de Rotterdamse moskee Centrum de Middenweg in Bergpolder kwam vorige week aan bod.

Volgens El Ouali gaat het om een "showproces" en worden "onschuldige moskeebestuurders als criminelen in het verdachtenbankje onderworpen aan een politiek kruisverhoor over hun geloofsopvattingen en handelingen," zo schrijft hij.

Suggestief

Ook Stichting Platform Islamitische Organisaties Rijnmond (SPIOR) heeft kritiek op de werkwijze van de commissie. SPIOR zegt het doel van de commissie voor meer openheid over de financiering van moskeeën te onderschrijven, maar "de wijze waarop het verhoortraject vorm heeft gekregen, baart opzien."

SPIOR verwijt de commissieleden "ogenschijnlijk beperkte basiskennis" en bekritiseert "het ietwat suggestieve karakter van de vragen en de bejegening van getuigen die meer weg had van de zitting in een rechtbank dan een verhoor in het parlement."

Ongewenst

De vice-voorzitter van de Raad van Marokkaanse Moskeeën Nederland erkende maandag tijdens de verhoren dat een kleine groep jongere, orthodoxe moslims voor problemen zorgt in Nederlandse moskeeën. Ze zouden beïnvloed worden door "mensen uit het buitenland". Hij zei het per definitie ongewenst te vinden dat mensen uit het buitenland in Nederlandse Moskeebesturen zitten. Andere gelovigen zouden door hen onder druk worden gezet om mee te doen met de 'strenge' koers, vertelde hij.

Getuige Hajer Harzi uit Geleen werd vorige week na het openbare verhoor van de commissie met de dood bedreigd. Harzi vertelde de commissie over hoe moskee Al Houda in Geleen werd overgenomen door salafisten. Een dag later dook een video op waarin gemaskerde mannen zouden hebben gedreigd haar dochtertje iets aan te doen. Harzi deed aangifte van de doodsbedreiging.



Beïnvloeding

De verhoren gaan woensdag verder. Dan moet de bestuursvoorzitter en geestelijk leider van de Utrechtse Stichting alFitrah uitleg komen geven over de gang van zaken op zijn moskeeschool. Uit eerder onderzoek van het Verwey-Jonker instituut - in opdracht van de gemeente Utrecht - bleek dat de school "kinderen op autoritaire wijze beïnvloedt." Ook de burgemeester van Utrecht moet woensdag voor de commissie verschijnen.

De onderzoekscommissie werd vorig jaar opgericht naar aanleiding van een onderzoek van Nieuwsuur en NRC. Daaruit bleek dat zeker dertig islamitische organisaties in Nederland financiering aangevraagd hebben in de Golfstaten. Het zou gaan om miljoenen euro's.