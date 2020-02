Met een elektrisch wagentje het land door in strijd tegen de pensioenroof

Zijn elektrische wagentje is volgeplakt met teksten als 'Stop de pensioenroof!'. En dat wagentje is dinsdagmiddag te zien op de Coolsingel in Rotterdam. De 72-jarige Jan Schut zit achter het stuur. "Onze pensioenen zijn al twaalf jaar niet aangepast. Daar moet iets aan gedaan worden."

Schut realiseert zich dat ouderen niet echt tot de groep behoren die snel in protest komen. "We zijn allemaal redelijk tevreden. Je krijgt ouderen met geen mogelijkheid naar het Malieveld. Maar doordat onze inkomens al twaalf jaar niet geïndexeerd zijn missen we 19 procent aan inkomsten. Dat wil toch niemand?"

Schut wijst erop dat de afgelopen jaren de potten van de pensioenfondsen zijn verdubbeld. "Er is dus geld genoeg, maar toch krijgen we er niks bij", gaat Schut verder. "Dan denk ik dat we met z'n allen op de barricaden moeten gaan om zoveel mogelijk aandacht te trekken, zowel bij de politieke partijen als bij de provincies."

Met zijn elektrische wagentje trekt Schut de komende dagen langs alle provincies. Limburg, Brabant en Zeeland zijn al geweest. Dinsdagmiddag is het dus de beurt aan Rotterdam. "Daar word ik te woord gestaan door de fractievoorzitter van 50Plus", legt Schut uit. "Want het is toch de politiek die het verschil moet gaan maken."