Gemeente Rotterdam rooit meer dan honderd onveilige bomen in Kralingse Bos

In Rotterdam start de gemeente dinsdag met het rooien van meer dan honderd bomen in het Kralingse Bos. De essen van 25 tot 30 meter hoog zijn onveilig, omdat de wortels zijn afgestorven. Een deel van het Kralingse Bos is vanwege de kap afgesloten.

Tijdens storm Ciara van vorige week vielen meerdere bomen in het Kralingse Bos over de weg. Ook bij het opruimen van deze bomen na de storm waaiden zwakke bomen nog om. De gemeente acht de kans reëel dat er nog meer bomen op paden of de weg terecht komen.

Daarom is een kapvergunning aangevraagd voor onveilige essen, die binnen dertig meter van de Prinses Beatrixlaan en de Doorkijk staan. Die vergunning is inmiddels verleend en de gemeente gaat deze week meteen aan de slag.

De 107 bomen die gerooid worden, staan in hetzelfde bosvak. De klus zal wellicht wel twee weken in beslag nemen. "We gaan voorzichtig te werk, want er groeit veel onder zoals struiken en jonge boompjes die we intact willen laten", zegt Brigitte Moratis van de gemeente. Gezonde eiken en esdoorns in hetzelfde bosvak blijven gewoon staan.

De gemeente houdt in de gaten hoe het bosplantsoen herstelt na de kap en biedt waar nodig ondersteuning. "Nu is namelijk al zichtbaar dat er ruimte is ontstaan voor jonge eiken, die groeien waar de essen gekapt gaan worden. Deze bomen zijn niet aangeplant, maar daar natuurlijk ontstaan."