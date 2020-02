Imanuelle Grives over gevangenisstraf: 'Het was hard, maar waardevol'

"Voor mij persoonlijk was het goed, dat kan ik nu wel zeggen". De Rotterdamse actrice Imanuelle Grives werd in juli vorig jaar opgepakt voor drugshandel en drugsbezit, vlak voor ze het terrein van het Belgische festival Tomorrowland opging. Ze had een aanzienlijke hoeveelheid drugs op zak. Grives blikt in de Volkskrant dinsdag terug op haar veroordeling.

Grives speelde in de film Alleen maar nette mensen, had een rol in de serie Celblok H en deed in 2017 mee aan Wie is de mol?. Haar Belgische advocaat zei na de aanhouding dat de Rotterdamse actrice de drugs op zak had, omdat ze zich voorbereidde op een nieuwe rol. Dat bleek de film Suriname te zijn, waarvan de rol van Imanuelle uiteindelijk naar Fajah Lourens ging.

Helemaal onwaar is dat niet, vertelt Grives in De Volkskrant . "Het inleven ging niet om: haha, ik ga nu actief drugs verkopen. Dat was nooit het plan. Het was meer de sfeer die eromheen hangt. Ik ben heel nieuwsgierig. Soms iets te veel, helaas."

Feesten was voor de actrice een ontsnapping. Ze zat niet lekker in haar vel. "Mijn doel was om zo ver mogelijk van mezelf af te zijn. Om niet mijn frustraties te voelen, mijn angsten. Mijn pijn. Die rol in Suriname was een afleiding. Mijn werk was voor mij wat emotie-eten voor anderen is."

Airbnb

De aanhouding van Grives was nog voor ze het festivalterrein op ging. Naar nu blijkt speelde de vrouw van wie ze met vriendinnen een Airbnb nabij het festival huurde, daarbij een grote rol. De vrouw zou weg zijn, maar was toch thuis toen de vriendinnen in het huis zaten. Zij had zicht gekregen op de drugs die de actrice bij zich had en tipte de politie.

Grives werd gepakt met 1 gram cannabis, 5 2C-B-pillen, dertig xtc-pillen, 2 gram ketamine en 10 gram cocaïne, zo staat in het vonnis. In haar gehuurde kamer lag nog meer.

Een aanzienlijke hoeveelheid, waar de actrice naar eigen zeggen te makkelijk over dacht. "Ik kocht gewoon een voorraad voor de rest van het jaar. Het voelde niet als veel, het paste in een sigarendoosje."

Ze verkocht op de eerste dag van het festival acht xtc-pillen aan een jongen. Toen hij haar de dag erop benaderde voor meer, wimpelde ze hem af. Meer drugs heeft ze naar eigen zeggen niet verkocht.

Boodschap

Haar aanhouding ziet Grives achteraf als een boodschap van het universum. "Jij moet met jezelf aan de slag, want je maakt er een potje van." In de 52 dagen dat ze in de gevangenis zat, had ze tijd om aan zichzelf te werken. "Alles wat in mijn hoofd gebeurde, hoe slecht ik in mijn vel zat, eindelijk had ik daar tijd voor."

Grives had de tijd in de gevangenis nodig, zegt ze. "Het was hard, maar waardevol. Alleen hebben veel mensen een prijs betaald voor mijn les." Daarmee doelt ze op haar vrienden en familie, die ongerust waren over wat ze zou meemaken in de bak.

Grives verscheen maandagavond op de première van de film Suriname en bood haar excuses aan. "Eerst zat ik nog midden in de zaak. Ik kon niet praten, anders zou het mijn rechtszaak kunnen beïnvloeden. Nu vond ik dat het tijd werd. Ik wilde me sterk genoeg voelen om zonder zelfmedelijden te kunnen zeggen: het spijt me."