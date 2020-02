Beschamende nederlaag Jong Feyenoord tegen Jong NEC

Jong Feyenoord is onder toeziend oog van Dick Advocaat in eigen huis hard onderuit gegaan tegen Jong NEC. De Rotterdammers verloren met 0-1 op Varkenoord. Hicham Haouat maakte het enige doelpunt van de wedstrijd.

De ploeg van Arnold Scholten speelde met meerdere spelers die regelmatig minuten maken bij het eerste, waaronder Tapia, Van der Heijden, Narsingh en Haps. Laatstgenoemde speelde de tweede helft als linksbuiten in plaats van linksback. Ook Sven van Beek deed de hele wedstrijd mee bij het tweede elftal van Feyenoord.

Hekkensluiter

Jong NEC begon het duel als hekkensluiter van de reservecompetitie. De ploeg uit Nijmegen had de eerste drie wedstrijden allemaal verloren. Jong Feyenoord staat na de nederlaag op een voorlaatste plaats, met alleen Jong Go Ahead Eagles nog onder zich. Jong FC Groningen staat bovenaan in de reservecompetitie.