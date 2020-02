Havenvrouw: kraanmachinist Patricia de Waal

Ze zijn er heus wel, vrouwen in de Rotterdamse haven. Maar je moet ze goed zoeken. Het werk is al lang niet meer zo zwaar en vies als het in het verleden was. Dus wat weerhoudt de meiden in Rotterdam om te kiezen voor een baan in de haven? Misschien het gebrek aan rolmodellen. En daar gaat Rijnmond verandering in brengen, met drie portretten van stoere meiden in de haven. Vandaag: Patricia de Waal, kraanmachinist bij APMT.

Patricia de Waal (31) zit achter zes grote computerschermen, enkele kleinere monitoren en ze beweegt voortdurend twee joysticks terwijl ze naar de schermen kijkt. Daarop bewegen containers, of 'dozen', zoals ze zelf zegt. Ze laadt en lost ze van de grote zeeschepen die aan de kade liggen. Ze kan ze vanuit haar ooghoek zien liggen, door het raam vanuit haar kantoor.

Patricia is remote-operator, wat zoveel wil zeggen als kraanmachinist op afstand. Ze laadt en lost containers vanuit kantoor. "Ik pak een container op met de spreader, vergrendel hem en breng hem naar een platform om er stekkers onder te doen. Daarna verplaats ik hem naar de zeekade."

Ze werkt al 12 jaar bij APMT, waarvan de laatste zes jaar bij APM2. Eerst werkte ze buiten, en zat ze in de kraancabine die onder de grote blauwe kranen van APMT hangt. Nu werkt ze op kantoor, en zit ze samen met één collega in dezelfde ruimte, schuin tegenover elkaar.

Trillingen

"Twee jaar geleden zat ik nog op de kleinere bargekraan, voor het laden en lossen van

binnenvaartschepen. Je gaat dan met de lift omhoog en zit de rest van de dag in je eentje in een stoel naar beneden te kijken. Op zich lekker zo buiten, maar ik mis het niet. Dit werk is

net zo leuk en tien keer beter voor je lichaam. Ik heb nu veel minder last van mijn rug, doordat ik niet meer kromgebogen naar de containers zit te kijken. Deze tafel is verstelbaar, je kunt zelfs staan en je voelt de trillingen niet meer. Ideaal."

De met tatoeages 'bestempelde' kraanmachiniste had geen speciaal gevoel bij de haven, voor ze er kwam werken, maar ze solliciteerde toch: "Twaalf jaar geleden hoorde ik dat ze vrouwen in de haven zochten. Ik had meteen zoiets van: dit is iets voor mij. Ben gelijk gaan solliciteren, heb alle testen gedaan en nu wil ik er niet meer weg."

Ze vindt het gezellig tussen al die mannen. "In het begin keken ze misschien wel wat raar op en hadden ze zoiets van: gaat dat wel lukken met een vrouw? Ik ben de enige vrouw op de afdeling. Maar er zijn ook een hoop mannen die, juist omdat je een vrouw bent, willen helpen en extra adviezen geven. En nu hoor ik er gewoon helemaal bij. Na zoveel jaar, ja."

Nachtdiensten

Ze is misschien wel wat voorzichtiger dan haar mannelijke collega's. Draait de kraan rustiger en is banger om een container te beschadigen. Maar nog altijd vindt ze het 'super stoer' om een kraan te bedienen, misschien wel juist omdat ze een vrouw is.

"Mensen verwachten het niet. Als ik vertel dat ik in de haven werk, zeggen ze vaak: op kantoor zeker?" Waarom ze haar baan typisch mannenwerk noemen, begrijpt ze dan ook niet. "Een vrouw kan dit ook. Je moet wel inzicht en concentratie hebben en je moet tegen zware nachtdiensten kunnen."

Ze denkt dat de cultuur in de haven vrouwen kan afschrikken. "Ik moest er eerst ook aan wennen om tussen die gasten te zitten. Ze zijn harder, zeggen gelijk waar het op staat. En je moet tegen de taal en grappen kunnen."

Prinsesje

Maar dat betekent niet dat je een manwijf hoeft te zijn, om in de haven te kunnen werken. "Ik ben wel stoer. Ze noemen me ook vaak prinsesje. Want ik zit hier graag met mijn gekleurde haar, hippe sneakers, met make-up op en gelakte nagels. Maar ik doe hetzelfde werk als die gasten."

En daarom vindt ze het goed dat de haven gepromoot wordt bij meiden. "Al was het alleen al om meer vrouwelijke collega's te krijgen. Ik probeer sommige vriendinnen, zeker de wat mondigere types, ook aan te sporen om dit werk te gaan doen. Ik weet niet waarom ze het niet doen. Het verdient wel goed!"