Tochtige bunker in Hoek van Holland wordt warme hotelkamer

Nu is het nog een vochtige, vervallen Antlantikwall-bunker vol met graffiti en rommel waar regelmatig een fikkie wordt gestookt. Maar binnenkort kan je slapen in deze vieze vervallen bunker in Hoek van Holland.

Voorzitter van Stichting Stelling 33, Peter de Krom, heeft eindelijk toestemming gekregen om de bunker om te bouwen tot slaapaccommodatie. "Het wordt een soort Bed & Breakfast maar dan zonder de breakfast. Je kan hier straks midden in een natuurgebied slapen waarbij je zoveel mogelijk zelfvoorzienend kan recreëren"

Stichting Stelling 33 wil de "slaapbunker" niet commercieel gaan uitbaten. "We proberen hier 2 vliegen in 1 klap te slaan. We willen cultureel erfgoed beschermen en de natuur behouden. De inkomsten die we genereren uit de verhuur van de bunker gaan namelijk direct naar de omliggende natuur".

Eerste gasten

Na een korte rondleiding door de bunker wordt het snel duidelijk dat er nog heel wat werk aan de winkel is voordat De Krom zijn eerste gasten kan ontvangen. "Het is op dit moment nog niet heel piekfijn maar dát gaat snel goed komen".

Als alles goed verloopt wil De Krom zijn eerste gasten aan het einde van de zomer kunnen verwelkomen.