Verborgen hindoetempel viert 40-jarig jubileum met vijf dagen dankfeest

De goden en godinnen worden iedere dag besprenkeld met melk, honing en water en krijgen kettingen van bloemen omgehangen. Dat gebeurt onder begeleiding van de priester, de pandit. Het zijn rituelen waar een buitenstaander maar weinig van begrijpt.

"Zie het als een flow en alsof je jezelf aankleedt. Je doet je haar, je doet je make-up. Zo vereren wij onze goden. We kleden ze mooi aan, we geven ze mooie kettingen en uiteindelijk een lekker bordje eten", vertelt Chitra Harinarain. Zij is de dochter van het echtpaar dat in 1980 de tempel op een verborgen plekje in Rotterdam-West begon.

"Mijn vader had een bijna-dood-ervaring gehad en toen hij weer bijkwam, had hij één wens: er moet een tempel komen", vertelt Chitra. En zo is het gegaan. Het echtpaar kocht een pand in de Nozemanstraat en bouwde in het souterrain een tempel. "Het zit onder de grond. Er is dus geen overlast voor de mensen en wij kunnen samenkomen voor onze religie", vertelt Prem Harinarain.

Oudste

De Shri Shiv Mandir is de oudste hindoetempel in Nederland opgezet vanuit de Surinaamse gemeenschap. Vijf broers en een zus hebben nu de leiding over de tempel en dat is bijna als vanzelfsprekend. "Dat gaat eigenlijk automatisch", zegt Prem. "Mijn vader heeft vlak voordat hij overleed, het ons gevraagd en toen hebben we eenmondig geantwoord: ja, we doen het."

De kinderen zetten de tempel voort in de traditie van hun ouders en ontvangen iedere zondag tachtig tot honderd geloofsgenoten. "Dus zo verborgen is die niet", zegt Chitra met een knipoog over de verborgen tempel die veel hindoes weten te vinden. Van over de hele wereld hebben ze geloofsgenoten over de vloer gehad.

Diepere betekenis

Achter ieder ritueel, ieder offer, iedere god en iedere godin schuilt een diepere betekenis binnen het hindoeïsme. "Het mooiste offer vind ik de bloem", vertelt Chitra. "Tijdens dat ritueel vraag ik aandacht voor de gemeenschap, voor familie en voor de ander. Dat is ook wat het hindoeïsme wil uitstralen, dat heel de wereld je familie is. En als het goed met iedereen gaat, dan gaat het vaak ook goed met jou. Ik vind het mooi om dat te vragen aan de goden en godinnen."

Deze week staat bol van festiviteiten en rituelen. Iedere avond worden de goden vereerd, is er muziek en eten. De gelovigen van de hindoetempel vinden het leuk als mensen een kijkje komen nemen. "Iedereen is welkom, we vragen alleen om je schoenen uit te doen en je handen te wassen voordat je de tempel betreedt", zegt Prem Harinarain.