'Het is maar de vraag of dwangsom voor mes op zak houdbaar is'

Advocaat Remko Wijling over de dwangsom die burgemeester Aboutaleb voorstelt

Kan een burgemeester ouders van kinderen met messen op zak een dwangsom opleggen? De Rotterdamse bestuursrechtadvocaat Remko Wijling betwijfelt dat. "Punt één is, mag de burgemeester dat, en punt twee: de stap naar de ouders is een grote."

De Rotterdamse burgemeester Aboutaleb zei maandagavond op Radio Rijnmond gebruik te gaan maken van zijn bevoegdheid om een dwangsom op te leggen aan ouders als hun kind voor de tweede keer opgepakt wordt met een mes op zak. Zo hoopt hij de toenemende problemen met messen onder jongeren de kop in te drukken.

"We moeten de ouders verantwoordelijk stellen. Als ouders niet meewerken, volgt er bij een tweede keer een boete van 2500 euro", zei Aboutaleb in gesprek met presentator Ruud de Boer.



"Waarschijnlijk is het niet de burgemeester, maar het college dat zo'n dwangsom zou moeten opleggen", zegt Wijling. "De burgemeester is niet bevoegd, omdat het niet direct de openbare orde herstelt. Je reageert op iets wat is aangetroffen."

De advocaat vraagt zich bovendien af of de ouders verantwoordelijk kunnen worden gehouden. "Zij zijn niet de overtreders. Ze hebben de verantwoordelijkheid, maar kunnen zij voorkomen dat hun kind een mes bij zich draagt?"

Gebiedsverbod

Wijling denkt dat de rechter een beslissing om een dwangsom op te leggen terugdraait, mocht het zover komen. Ook het plan om een gebiedsverbod op te leggen aan een jongere als er een mes is gevonden, geeft hij weinig kans.

"Daarvoor geldt dat er ook écht iets aan de hand moet zijn. Als er alleen een mes bij je is gevonden, is het lastig om een gebiedsverbod op te leggen. Dan is er niet echt een incident geweest wat wel nodig is voor zo'n verbod."

De advocaat snapt de problematiek, maar denkt dat de burgemeester te snel iets heeft geroepen. "Het is maar zeer de vraag of dit houdbaar is."

Gemengde reacties

Verschillende ouders van Rotterdamse kinderen geven aan opgelucht te zijn met de uitspraken van Aboutaleb. "Ik zag vanmorgen de eerste reacties van moeders in de app-groep en die zijn blij. Het geeft hen het gevoel dat hun kind veiliger buiten kan spelen als de messen de wereld uit zijn geholpen."

Een vrouw op straat vindt de maatregel te streng. "Ik vind dat de ouders dan wel heel hard gestraft worden, zeker als het om minima gaat. Je hebt niet altijd in de gaten wat je kind uitspookt."

Geen weet van

Ook de Rotterdamse opvoedkundige Fadma Bouchatoui denkt niet dat de dwangsom dé oplossing is. "Je belast nu de ouders met iets waarvan ze echt gewoon geen weet hebben."

Volgens Bouchatoui hebben veel ouders niet eens meer een gezonde relatie met hun kind om ze aan te kunnen spreken op het dragen van messen. "Wat we nu gaan krijgen, is dat zij in de positie van politieagent gedrukt gaan worden. Ze gaan kinderen onderzoeken en ondervragen, maar dat helpt niet om die relatie goed te krijgen."

Ze stelt voor om ouders te ondersteunen in het verbeteren van deze relatie. "Hoe bouw je een gezonde relatie op waarbij alles besproken wordt? Veiligheid krijg je niet op straat of van leeftijdsgenoten. De enigen die veiligheid kunnen bieden, zijn de ouders."