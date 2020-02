Nieuw songfestivaltalent in de maak op Rotterdamse scholen

Dare to dream, durf te dromen, was het motto van het Eurovisie songfestival vorig jaar, maar het kan dít jaar het motto zijn voor Rotterdamse schoolkinderen. Want zij mogen dromen van een eigen song, een videoclip én een optreden in het Eurovision Village op de Binnenrotte in Rotterdam, straks in mei.

Het begin van die droom ligt in de klas, waar docenten en zangcoaches kinderen helpen bij het componeren van een eigen liedje."Het is een uitlaatklep voor de kinderen," zegt juf Ellen den Ouden van basisschool De Bavokring in Kralingen-Crooswijk.

Jong Roffa Songfestival

Haar klas gaat meedoen met het Jong Roffa Songfestival, zoals dit project heet. "Heel veel dingen houden de leerlingen bezig. Daarover praten is lastig, maar het in een liedje leggen vinden ze juist heel erg vet."

Het scholierensongfestival is een initiatief van ZangExpress, een stichting die al veel langer bezig is om scholieren aan het zingen te krijgen. Melissa 't Hart van ZangExpress: "Al tien jaar werken we eraan dat er meer gezongen wordt in de klas. Het is super simpel. We helpen leerkrachten daarbij."

Ahoy

Optredens verzorgen de kinderen van ZangExpress ook regelmatig. Ze begeleiden bijvoorbeeld jaarlijks burgemeester Aboutaleb bij het ontsteken van de lichtjes in de kerstboom op de Coolsingel. En afgelopen zondag bracht een scholierenkoor een songfestival medley ten gehore in Ahoy, voorafgaand aan de ABN-AMRO-tennisfinale.

Eurovision Village

Het speciale songfestivalproject start in maart. Scholen kunnen zich nog aanmelden. In de veertien stadsgebieden wordt uit de gecomponeerde liedjes een winnaar gekozen die een professionele clip mag maken. Uit die selectie komt uiteindelijk de overall-winnaar, die mag optreden in het Eurovision Village, dat in mei het bruisend middelpunt wordt van de songfestivalgekte in de stad.

En wie weet zit er tussen al die deelnemende scholieren wel de Nederlandse songfestivalinzending voor pakweg 2035... Melissa 't Hart: "Jazeker dat kan. Dat zaadje wordt hier zeker gepland en ontwikkeld, dankzij de juffen en meesters."