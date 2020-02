Dit is de handtekening van de bombriefafperser

De afperser die afgelopen tijd bombrieven verstuurde naar bedrijven in onder meer Rotterdam, ondertekent zijn brieven op een bijzondere manier. Hij of zij eindigt elke brief met 32 leestekens. Dat heeft de politie dinsdagavond bekendgemaakt.

Volgens de politie gaat het mogelijk om een handelsmerk, dat de briefschrijver misschien vaker gebruikt in andere brieven of e-mails. De politie vraagt mensen die de specifieke afsluiting herkennen, zich te melden. De handtekening ziet er als volgt uit:

---------------//---------------

Eerder werd al bekend dat de afperser een bedrag in bitcoins eist van de bedrijven aan wie de brieven gericht zijn. De geëiste bedragen verschillen per brief.

De brieven kwamen terecht bij bedrijven in onder meer Rotterdam, Amsterdam en Utrecht. Ze waren verstuurd vanuit het CIB in Rotterdam of vanuit een niet bestaand bedrijf.

Alle brieven hadden een voelbare verdikking doordat een duracel-batterij werd meegeleverd. Die batterij was voor een receptioniste van autobedrijf Van Mossel in Rotterdam vorige maand reden om alarm te slaan.

De brandbare substantie die werd meegestuurd, zat in alle gevallen in een souvenirzakje met een aanzicht van de stad Delft. De zakjes worden volgens de politie gebruikt door souvenirwinkels, maar ook door webshops.

Een groot rechercheteam doet onderzoek naar de zaak. Het Openbaar Ministerie heeft een beloning van 15 duizend euro uitgeloofd voor de gouden tip die leidt naar de bombriefafperser.