Bram van Hemmen voorgedragen als burgemeester Hoeksche Waard

De huidige burgemeester van Sliedrecht, Bram van Hemmen, wordt voorgedragen als de nieuwe burgemeester van de gemeente Hoeksche Waard. Het is daarmee de eerste ‘echte’ burgemeester van de fusiegemeente. In een jaar tijd gingen al drie waarnemende burgemeesters hem voor.

De eerste twee waarnemers, Peter van der Velden en Govert Veldhuijzen, moesten voortijdig hun functie neerleggen vanwege gezondheids- en familieomstandigheden. Nu is Jan Pieter Lokker nog waarnemend burgemeester.



Het college van burgemeester en wethouders, ambtenaren, de buurgemeenten, samenwerkingspartners, inwoners, ondernemers en maatschappelijke organisaties dachten mee over wat voor burgemeester de Hoeksche Waard zou moeten krijgen. Daaruit kwam vooral dat hij zichtbaar, benaderbaar en verbindend moet zijn. Ook daadkrachtig en onpartijdig werden genoemd als gewenste eigenschappen voor de nieuwe burgemeester.

“De heer Van Hemmen is een gedreven en energieke burgemeester, die met zijn inzicht, ervaring en daadkracht met ons de schaalsprong kan maken. En die tegelijkertijd de

toegankelijke burgervader blijft voor de inwoners van de Hoeksche Waard", zegt Adriaan van der Wulp, voorzitter van de vertrouwenscommissie.

Van Hemmen (CDA) is 46 en heeft vijf kinderen. Hij is geboren in Rotterdam en is sinds 2012 burgemeester van Sliedrecht. Hij wordt nu ter benoeming voorgedragen aan de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. Het kabinet neemt vervolgens een besluit. De planning is dat de nieuwe burgemeester op 31 maart geïnstalleerd wordt.

Voor het burgemeesterschap van Hoeksche Waard hadden twaalf kandidaten belangstelling. Er solliciteerden alleen mannen naar de functie.

Felicitaties

Op sociale media stromen de felicitaties binnen voor Van Hemmen. 'We kijken uit naar een mooie, hernieuwde samenwerking", zegt burgemeester Wouter Kolff van Dordrecht.