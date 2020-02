Een woning aan de Zevenkampse Ring in Rotterdam is dinsdagavond overvallen

Een woning aan de Zevenkampse Ring in Rotterdam is dinsdagavond overvallen. Twee mannen zouden hebben aangebeld bij een huis en een vrouw met een vuurwapen hebben bedreigd.

De daders zijn daarna weggerend in onbekende richting. De vrouw is ongedeerd. Het is niet duidelijk of de overvallers iets hebben meegenomen.