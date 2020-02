Sociaal ondernemer wil Carnisse leuker en gezonder maken

Rotterdam-Charlois, en in het bijzonder de wijk Carnisse, heeft al jaren een negatief imago en staat bekend als achterstandswijk. Onlangs bleek dat Carnisse in het Wijkprofiel 2020 slecht scoort op veiligheid en zelfredzaamheid. Behalve dat woningcorporaties meer middenhuurwoningen willen bouwen, nemen bewoners van de wijk het heft ook in eigen handen.

Zo ook de Rotterdamse ondernemer Salim Elfassi. Met zijn stichting KOCO doet hij er alles aan om de leefkwaliteit en de sociale cohesie in de wijk te verbeteren. "Ik wil de wijk gezonder en leuker maken", aldus Elfassi.

Een belangrijke activiteit is het verzorgen van eten voor (eenzame) ouderen. De mensen die de maaltijden koken, zijn mensen die een uitkering krijgen."Je merkt dat mensen het prettig vinden om met elkaar dingen te doen", zegt de Rotterdamse ondernemer.

Burgemeester Aboutaleb

Niet alleen Salim bekommert zich om het welzijn in de wijk, ook burgemeester Aboutaleb. Maandag zei Aboutaleb dat hij zich de komende tijd persoonlijk gaat richten op het verbeteren van de leefkwaliteit in Carnisse. De burgemeester is van plan om één dag in de week te gaan werken vanuit de wijk.



"Ik vind het fantastisch dat hij dit doet. Hij maakt hiermee echt een statement", zegt Elfassi. Deze stap van Aboutaleb laat volgens de Rotterdamse ondernemer zien dat de wijk aandacht nodig heeft.

"Sommige wijken in Rotterdam-Zuid zijn ondergeschoven kindjes. Het gaat op een aantal gebieden ook wel iets minder goed dan aan de noordkant, maar dat wil niet zeggen dat het hier niet kan verbeteren", zegt Elfassi.