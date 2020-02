Dordtse banengroei ligt goed op koers

Dordrecht ligt op schema in het streven naar vierduizend nieuwe banen in de periode van 2018 tot 2022. Wethouder Maarten Burggraaf is optimistisch: "Dat gaan we halen."

In het eerste jaar van de collegeperiode, die begon in mei 2018, werden 800 nieuwe banen gerealiseerd. "Nu zitten we op 1670 en we zijn nog niet halverwege de rit. We liggen op koers."

Eén van de grote banenmotors is PostNL, dat in augustus vorig jaar een nieuw pakkettensorteercentrum opende op bedrijventerrein Dordtse Kil 2. Daar werd met 300 mensen begonnen, maar er werken er nu 400.

De pakketmarkt groeit nog steeds: “En zolang die groeit, zullen wij nieuwe mensen aan blijven nemen”, zegt depotmanager Alex van Ekelen. In de Dordtse vestiging is het met 30 duizend pakketten per dag overigens rustig nu.

“De aanvoer vanuit China ligt vrijwel helemaal stil, door dat virus. Dat merken we hier ook”, vertelt een werknemer. Onder zijn nieuwe collega’s is ook een groep mensen met een zogeheten afstand tot de arbeidsmarkt.

“De gemeente Dordrecht wilde dat en vanuit onze maatschappelijke verantwoordelijkheid werken wij daar graag aan mee”, zegt Van Ekelen. “In de ochtendploeg draaien er dagelijks 30 tot 40 mee. Ze zijn echt gemotiveerd, blij dat ze er weer bij horen.”

Ook de wethouder is blij: ”En niet alleen met PostNL, maar bijvoorbeeld ook met de 45 banen bij KFC. Vergeet ook niet de kleine succesjes van startupbedrijven, zoals Edorado, dat een eerste werknemer in dienst nam. Wie het kleine niet eert..."