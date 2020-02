Het weer van vandaag: een aardige dag

Vanavond gaat het licht regenen of motregenen, vannacht wordt het vrijwel droog. De temperatuur komt niet lager dan 6 graden. De zuidwestenwind waait matig en aan zee (vrij) krachtig.

Morgen is het bewolkt en vrijwel droog, in de namiddag en avond trekt een regengebied vanuit het westen onze regio binnen. Met een middagtemperatuur van 10 graden is het zacht. Er staat een vrij krachtige en aan zee krachtig of harde zuidwestenwind, kracht 5 tot 7. Ook bestaat er kans op (zware) windstoten. In de avond neemt de wind af en draait naar het westen.

Vooruitzichten

Op vrijdag is het aardig weer met geregeld zon en blijft het dankzij een rug van hogedruk droog. Het wordt 10 graden. In het weekend is het veelal grijs met soms lichte regen of motregen. Er staat een stevige westenwind en de temperatuur loopt verder op naar 13 graden op zondag.