Boeren met trekkers door Rotterdam-Zuid richting Den Haag

Trekkers rechts in beeld (Bron: Rotterdam Onderweg)

Boeren protesteren woensdag in Den Haag. Op weg naar de regeringsgebouwen trokken ze op hun trekkers door de regio. Ze reden ook dwars door Rotterdam.

De boeren verzamelden zich woensdagmorgen in Vuren en in Willemstad. Daarna reden ze onder meer via de pont bij Nieuw-Beijerland richting Rotterdam-Zuid.

Via de Laan op Zuid en de Willemsbrug ging het via de Westzeedijk naar Schiedam. "Het doel is Hoek van Holland en van daaruit gaan ze naar Den Haag", aldus een politiewoordvoerder.

De politie is tevreden over het gedrag van de boeren. "De samenwerking is prima. Er zijn geen bekeuringen uitgedeeld."

De boeren keren woensdag in de avondspits weer terug.