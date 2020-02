Aanstaande burgemeester Hoeksche Waard ging undercover voor hij solliciteerde

De fusiegemeente Hoeksche Waard krijgt 31 maart de eerste vaste burgemeester. Dat wordt de in Rotterdam geboren en getogen Bram van Hemmen (46), op dit moment nog burgemeester van Sliedrecht. De gemeente had tot nu toe een aantal waarnemende burgemeesters.

"Volgens mij zoeken ze mij", dacht Van Hemmen toen hij in november vorig jaar de profielschets las. "Ik ga daar dan naar kringloopwinkels om gewoon eens gesprekken te voeren, een kop koffie te drinken. Op een gegeven moment dacht ik: dit is wel heel erg mooi. Als ik het mag worden, word ik daar wel heel gelukkig van." In november schreef hij een sollicitatiebrief naar de gemeente Hoeksche Waard.

"Het zijn hechte gemeenschappen, het nabuurschap is heel sterk, dat zijn allemaal overeenkomsten met Sliedrecht", zegt de aanstaande burgemeester, al ziet hij ook bestuurlijke zware kluiven. "Wat ik belangrijk vind, is het omzien naar elkaar. Dat wat we in sommige grote steden echt niet meer vinden en in kleine gemeenten ook onder druk staat, dat is daar nog breed aanwezig", zegt Van Hemmen.

'Slechte weekend'

"Ik kwam in Sliedrecht voor een klus, de rust weer brengen, daar heb ik nu een bijdrage aan geleverd, dus misschien mag ik wel gaan."

De timing van de politieke transfer had beter gekund. Op dit moment is het juist erg onrustig in Sliedrecht, waar twee coalitiepartijen hun vertrouwen hebben opgezegd in Pro Sliedrecht. "Ik heb gesolliciteerd in november, toen was de situatie anders", legt Van Hemmen uit.

Hij zat bij de laatste twee kandidaten toen in Sliedrecht een politieke crisis uitbarstte. "Die had tot gevolg dat een gewaardeerd collega (Hanny Visser-Schlieker, red.) beschadigd wordt en waarschijnlijk geen wethouder meer kan zijn. Ik heb een slecht weekend gehad."

Van Hemmen belooft een goede overdracht naar zijn opvolger. "Ik ben nog niet weg, de belangrijkste vergaderingen kan ik nog bijwonen."

Sociale media

De burgemeester is actief op sociale media en sprak ook daarover met de vertrouwenscommissie. "Er zijn natuurlijk legio voorbeelden van bekende mensen die net iets te veel uit hun onderbuik een twitterbericht plaatsen. Ik heb uitgelegd dat ik sinds 2009 op Twitter zit en sinds 2010 op Facebook, dat ik in de loop der jaren heb geleerd wat wel en niet werkt. Ik zal moeten uitzoeken of dat ook werkt in de Hoeksche Waard. Ik heb de commissie benadrukt dat ik regelmatig twitterberichten weggooi, omdat ik in geval van twijfel niet inhaal. Dat waren geruststellende woorden voor de commissie."

De commissaris van de Koning moet zijn advies nog aan de minister geven. De voordracht wordt dan besproken in de ministerraad. Dan moet de koning zijn handtekening zetten, dan is het officieel.

Van Hemmen hoopt, als alles definitief is, in de zomervakantie naar de Hoeksche Waard te verhuizen.