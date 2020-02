De Parade slaat Rotterdam dit jaar over

Slecht nieuws voor de theaterliefhebbers uit onze regio: rondreizend theaterfestival De Parade komt dit jaar niet naar Rotterdam. Het festival stond jaarlijks op en rond het Museumpark, maar daar zijn werkzaamheden. Alternatieve locaties vielen om verschillende redenen af. In plaats van Rotterdam begint het festival dit jaar in Eindhoven.

Joachim Kost, woordvoerder voor de gemeente Rotterdam, laat weten dat er herstelwerkzaamheden plaatsvinden aan het dak van de parkeergarage die onder het Museumpark ligt. Daarnaast moet het evenementenplein in de zomer opnieuw worden ingericht.

Andere plek?

De gemeente benadrukt dat ze samen met de organisatie van het festival druk op zoek is gegaan naar een alternatieve locatie: "We hebben samen met De Parade gekeken naar de Parkkade, het Lloyd Multiplein, het Heemraadsplein en ook naar het Vroesenpark." Geen van deze locaties bleek geschikt.

Praktische bezwaren

Eefje Colsen van De Parade laat weten het jammer te vinden dat het festival dit jaar Rotterdam niet aan doet. "Vanuit ons zijn er vooral praktische bezwaren: er zijn op de andere locaties geluidsrestricties. Hierdoor kunnen wij de artistieke kwaliteit van het festival niet waarborgen." Daarnaast zijn de andere locaties minder toegankelijk voor de trailers.

En het Euromastpark dan? "Ja, dat zou ook een geweldige locatie zijn geweest. Maar, de bodemkwaliteit van dit park is niet goed", vervolgt Colsen.

'Balen'

Rotterdammer Hanita de Bast is misschien wel de grootste fan van het festival. Zij gaat al bijna dertig jaar naar iedere editie. Sterker nog: ze neemt steevast de tien dagen dat het festival duurt vrij van haar werk.

"Nou, echt zo balen! Mijn zomer zal dit jaar niet zo leuk zijn als de andere", zegt Hanita teleurgesteld. Ze vindt het jammer dat de organisatie niet heeft gekozen voor één van de andere locaties.

"Ik heb zoiets van: doe het gewoon wel. Ook al is het geluid dan misschien minder. We zijn volgens mij al de minst bezochte stad. Dus grote kans dat er dan volgend jaar nog minder bezoekers zijn."

Volgend jaar

Zowel de gemeente Rotterdam als de organisatie van De Parade laten weten dat het de bedoeling is dat het festival in 2021 gewoon weer terug is in de stad.