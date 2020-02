'Hugo Hillenaar nieuwe hoofdofficier Rotterdam'

Hugo Hillenaar is geen onbekende in Rotterdam: tussen 2002 en 2007 was hij hier plaatsvervangend hoofdofficier van justitie. Dat wordt omschreven als een turbulente periode, omdat het de nasleep was van de Schiedammer Parkmoord, waarbij justitie de verkeerde persoon vervolgde.

Na zijn Rotterdamse tijd werd hij hoofdofficier in Breda. Hillenaar is momenteel topambtenaar bij het OM: hij is directeur strafrechtketen.

Met zijn aanstelling krijgt het parket Rotterdam na twee jaar weer een hoofdofficier. De functie werd tijdelijk waargenomen door plaatsvervangend hoofdofficier René de Beukelaer . Het Parket-Generaal wil de aanstelling van Hillenaar nog niet bevestigen. De voordracht moet eerst worden goedgekeurd door de ministerraad.