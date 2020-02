Ingeborg Jansen over Sylvana Simons-docu: 'Zitten paar onflatteuse scènes in'

Still uit Sylvana, Demon of Diva

Ingeborg Jansen (1965) volgde de Nederlandse Filmacademie en studeerde Strafrecht in Rotterdam. Ze is werkzaam als documentairemaker. In Rijnmond Filmrol vertelt ze over haar meest recente productie: Sylvana, Demon of Diva.

In die film volgt ze Sylvana Simons in aanloop naar de Amsterdamse gemeenteraadsverkiezingen. Ook haar eerdere Rotterdamse werk over schuldenproblematiek en de bouw van de Essalam Moskee komt aan bod.

Benieuwd naar Sylvana, Demon of Diva. Bekijk de documentaire hier

In Rijnmond Filmrol komen regionale filmmakers aan het woord om te vertellen over hun meest recente productie. Korte films, feature films, documentaires en animatie; alle genres komen in deze talkshow aan bod. Bekijk de films en luister mee naar de verhalen van de meest talentvolle regisseurs én de gevestigde namen in de regio Rijnmond! Elke zondag om om 17:14 uur.

Bekijk hieronder de eerste aflevering van Rijnmond Filmrol met Ingeborg Jansen.