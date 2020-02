Regisseur Marc Eikelenboom: 'We werken aan langere speelfilm van Garbage'

Vlaardinger Marc Eikelenboom is een autodidactische regisseur, die twee keer winnaar werd van het 48 Hour Film Project Rotterdam. In Rijnmond Filmrol praat hij over zijn laatste film, dark komedie Garbage.

Garbage vertelt het verhaal over de zussen Gerritse die hun geliefde autoclub, opgericht door hun vader, moeten verkopen. Benieuwd? Bekijk de film hier .

Bekijk hieronder de aflevering van Rijnmond Filmrol met Marc Eikelenboom.