Hoe is het om op te groeien met twee moeders? Esmée maakte er een film over

Esmée van Loon groeide op met twee moeders op het eiland Texel. Deze bijzondere situatie gaf haar inspiratie voor de documentaire Dubbel geluk. In Rijnmond Filmrol vertelt ze over haar succesvolle afstudeerproject.

In Dubbel geluk volgt Esmée drie jongeren die net als zij 'roze ouders' hebben. De film van Esmée kun je hier zien. Ook vertelt de jonge filmmaakster over haar werk achter de schermen bij tv-programma Flikken Rotterdam.

In Rijnmond Filmrol komen regionale filmmakers aan het woord om te vertellen over hun meest recente productie. Korte films, feature films, documentaires en animatie; alle genres komen in deze talkshow aan bod. Bekijk de films en luister mee naar de verhalen van de meest talentvolle regisseurs én de gevestigde namen in de regio Rijnmond!