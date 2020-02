Meidenvilla en voetbalgroep tegen seksueel overschrijdend gedrag

Meidenvilla de Puppy's is één van de maatregelen die genomen is om seksueel overschrijdend gedrag tegen te gaan

De voorlichting over seksueel overschrijdend gedrag onder jongeren in omgeving Franselaan in Rotterdam is de afgelopen jaren uitgebreid. Dat schrijft wethouder Judith Bokhove van Mobiliteit, Jeugd en Taal aan de Rotterdamse gemeenteraad. Aanleiding is een serie groepsverkrachtingen in die buurt, begin vorig jaar.