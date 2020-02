Cel en tbs voor doodsteken ex-vrouw in Lombardijen

De rechter heeft zeven jaar cel en tbs opgelegd voor een fatale steekpartij in de Homerusstraat in Rotterdam-Lombardijen, juli vorig jaar.

De 52-jarige Sterlin S. had bekend dat hij zijn ex-vrouw had doodgestoken. Dat gebeurde in het bijzijn van hun dochter en haar vier kinderen.

De rechter spreekt van een gruwelijk misdrijf. De 10-jarige kleindochter belde uiteindelijk de politie.

De nabestaanden hadden schadeclaims ingediend, onder meer voor shockschade. In totaal is voor ongeveer 175 duizend euro toegekend door de rechter.