Liquidatie Barendrechter Yumusak: afluisteren via microfoon in magnetron

De recherche heeft twee verdachten in het Caloh Wagoh-proces afgeluisterd met apparatuur die in een magnetron van de gevangenis in Zaanstad was verstopt. Het gaat om Ferhan Y. (39) en Willem B. (32), die onder meer worden verdacht van betrokkenheid bij de liquidatie van de Barendrechter Zeki Yumusak.

De eigenaar van een autoverhuurbedrijf werd in juli 2017 doodgeschoten in Rotterdam-Zuid.

Motorclub Caloh Wagoh wordt in verband gebracht met een reeks afrekeningen en moordpogingen in de onderwereld. Een deel van de opdrachten zou zijn uitgevoerd in opdracht van Ridouan Taghi, die in december werd gearresteerd in Dubai.

Tony de G. uit Spijkenisse is kroongetuige in het proces. In ruil voor strafvermindering heeft hij verklaringen tegen leden van Caloh Wagoh afgelegd.

"Wanhoopsactie"

De apparatuur in de gevangenis-magnetron nam volop gesprekken op, maar die zorgden niet voor bewijs. Volgens justitie hadden de verdachten door dat ze stiekem werden afgeluisterd, waardoor de conversaties weinig waarde hebben. Bovendien waren de gesprekken vaak slecht te verstaan, zeker als de verdachten de magnetron gebruikten.

Advocaat Sjoerd van Berge Henegouwen maakte woensdag een groot punt van de afluisteroperatie tijdens een pro forma-zitting in Amsterdam. Hij noemde het afluisteren 'een wanhoopsactie', omdat justitie kennelijk geen bewijs heeft.