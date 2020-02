Havenvrouw: lasser Chelsey van der Spek

Ze zijn er heus wel, vrouwen in de haven. Maar je moet ze goed zoeken. En dat is opmerkelijk, want de Rotterdamse haven zit te springen om goed technisch personeel. Het werk is al lang niet meer zo zwaar en vies als het in het verleden was. Dus wat weerhoudt de meiden in Rotterdam om te kiezen voor een baan in de haven? Misschien het gebrek aan rolmodellen? Daar gaat Rijnmond verandering in brengen, met drie portretten van stoere meiden in de haven. Vandaag: Chelsey van der Spek, lasser bij JLA Loading Technolgy in Vlaardingen

Ze heeft haar lange rode haar in een vlecht gevlochten en haar nagels zijn rood gelakt. Maar dat is alleen voor en na het werk te zien, want Chelsey van der Spek (22) is lasser. En tijdens het lassen en slijpen is ze volledig ingepakt. Ze draagt stevige werkschoenen, lange werkhandschoenen en heeft een wijde overall aan vol vlekken. Om haar nek zit een zwarte monnikskap tegen het verbranden van huid en haar. Daarover draagt ze een zware helm met klep voor haar ogen. En op haar rug hangt een filter, die alle lasdampen opvangt via een slang die met haar laskap is verbonden.

Chelsey doet ouderwets havenwerk, met de nieuwste techniek en volledig arbo-proof. Maar we kunnen het niet ontkennen: dit is vuil en zwaar werk. Zelfs wie niet last of slijpt, moet werkschoenen aan, een veiligheidsbril op en oordoppen in. Want in de werkplaats van JLA Loading Technology aan de Kon. Wilheminahaven ZZ 18 in Vlaardingen is het een enorm kabaal door gillende slijptollen, sissende lasacties en metalen kabels die heen en weer worden geschoven. Op de achtergrond klinkt ook nog eens de hele dag muziek.

En toch praat Chelsey van der Spek vol passie en met glimmende ogen over haar werk in dit familiebedrijf. “Ik vind het werk leuk; heb hier op allerlei manieren leren lassen. We maken losse onderdelen voor laadarmen, die over de hele wereld worden geplaatst. Het onderdeel waar ik nu aan werk, gaat naar Amerika. Laatst zijn er ook laadarmen naar Oman gestuurd. Ze staan in Engeland, Spanje, noem maar op. Dat mijn laswerk in de hele wereld te zien is, vind ik wel gaaf.”

Mannenwerk

Ze snapt wel dat mensen dit mannenwerk noemen. ”Je hebt er spierballen voor nodig. Die zou ik soms ook wat meer willen hebben. Zo’n hele laadarm weegt een paar ton. Soms weegt 1 onderdeel al een ton. Maar ik doe hetzelfde werk als de mannen, dus meiden kunnen dit ook!” Dat ze tussen alleen maar mannen werkt, is hoogstens misschien niet zo praktisch. Ze heeft geen aparte kleedruimte en verkleed zich tussen de mannen.

Natuurlijk, het werk valt haar heus wel eens zwaar. “Ik mis kracht in mijn armen. Ben aan het einde van de dag ook best moe. Maar ik doe het allemaal zelf. Zelfs een grote gasfles wisselen of rollen draad van 16 kilo verwisselen doe ik alleen. Pas als het echt niet gaat, vraag ik hulp aan een collega. En ja, het is ook vies werk. Maar ik was mijn handen aan het einde van de dag, trek mijn overall uit en thuis ga ik douchen”, zegt ze met een brede glimlach.

Het is maar wat je roeping is, bezweert ze. “Mij trekt het niet om in de zorg te gaan of op kantoor te zitten. Als klein kind lag ik vaak in de modder en hield ik van voetbal. Maar ik denk niet dat mijn ouders hadden bedacht dat ik zou gaan lassen. Ooit ging ik in een vakantie mee naar mijn vaders werk in de aluminium. Zo ben ik er ingerold. Hij is zelf Feyenoord-fan en dacht dat hij met twee dochters nooit naar de Kuip zou gaan. Maar mijn zus gaat elke thuiswedstrijd met hem mee en ik sta hier te lassen. Mijn ouders zijn allebei hartstikke trots.”

Vrouwelijk

Voelt ze zich nog wel vrouwelijk, met deze bepakking en in deze setting? “Het maakt hier niet uit of mijn haar niet goed zit of dat er een vuiltje in mijn gezicht zit. Ik heb wel mascara op en mijn nageltjes zijn gelakt. Ik vind het gewoon niet erg om vies te worden.”

Volgens Chelsey zien haar collega’s haar als ‘one of the guys’: “Ik doe mijn werk goed, ik denk dat dat het belangrijkste is.” Ze is als enige meisje niet ontgroend, zoals bij een studentenvereniging. “We maken met iedereen geintjes, of je nou man of vrouw bent. Ik denk wel dat je de juiste persoon voor dit werk moet zijn. Want ook niet iedere man staat in een werkplaats. Als je het leuk vindt om met je handen te werken, niet kan stilzitten, steeds nieuwe dingen wil leren en het niet erg vindt om vies te worden, probeer het dan gewoon eens. Is het niks, kijk dan verder.”

Rolmodel

Zelf had ze geen rolmodel, maar dat is ze onbewust wel voor andere meiden. “Er heeft weleens een meisje van 16 jaar contact met me opgenomen, die zei: jij bent een voorbeeld voor mij. Toen dacht ik: Wow! Hartstikke leuk! Zij wil ook lasser worden en is nu constructiebankwerker. Ze stuurt me weleens foto’s van haar werk op. Dan denk ik: op die leeftijd kon ik nog niet zo goed lassen.”

Chelsey was op school het enige meisje. Dat was niet altijd fijn, zegt ze terughoudend. “Maar ik ging gewoon mijn eigen weg. Op het werk was het wel leuker dan op school. Ik denk wel dat het gezelliger is als er hier meer meiden komen werken. Ik erger me eraan dat in advertenties altijd mannen en jongens worden getoond bij havenwerk. Als je ook vrouwen en meiden in beeld brengt, worden ze misschien eerder enthousiast voor de haven.”

