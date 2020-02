Mendes Moreira over return racismeduel: 'Ik heb geen rancune tegen Den Bosch'

Nog één keer blikt Ahmad Mendes Moreira terug op die vervelende middag in november 2019. In aanloop naar Excelsior - Den Bosch, de wedstrijd van komende vrijdag, is het ook logisch dat de gedachten terug gaan naar de "heenwedstrijd" eerder dit seizoen, waarin hij door een deel van het publiek racistisch werd bejegend.

Bovenaan dit bericht is een lang gesprek met Achie te zien, waarin hij spreekt over de gebeurtenissen in november 2019 en de indrukwekkende nasleep voor hem."Ik heb er een week of 2 wel last van gehad. Ik kreeg veel interviewverzoeken, maar ik ben beroepsvoetballer. Als voetballer moet ik het laten zien." Mendes Moreira hint er al op: Hij wil het vooral over voetbal hebben en niet alleen bekend staan als die voetballer die ooit racistisch bejegend werd.

"Wij zijn bevoorrecht. Als voetballers hebben we van onze hobby ons werk mogen maken. Dus ik stap altijd met een lach het veld op," zegt Achie. Hoewel: "Nou ja, als ik niet speel, dan niet, haha."

Mendes Moreira neemt Den Bosch niets kwalijk

Eerder dit seizoen speelden Excelsior en Den Bosch dus al tegen elkaar in Brabant. De wedstrijd eindigde in 3-3, maar daar heeft niemand het meer over. Want op zondag 17 november ging het mis in Den Bosch, toen aanvaller Ahmad Mendes Moreira van Excelsior door een gedeelte van het publiek racistisch werd bejegend.

FC Den Bosch reageerde aanvankelijk gelaten op het incident en ontkende in eerste instantie zelfs wat er gebeurde. Vier maanden later neemt de aanvaller van Excelsior de mensen bij FC Den Bosch in elk geval niets kwalijk. "Ik heb geen rancune, alleen tegen die gekken op de tribune. Tegen de club heb ik niks. Spelers en de trainer van de tegenstander krijgen gewoon een hand. Toen ik bij Kozakken Boys speelde wilde Den Bosch mij zelfs nog hebben, grappig hoe het soms kan lopen."

Voor Excelsior-trainer Marinus Dijkhuizen is er geen enkel bezwaar voor Mendes Moreira om aan te treden in een - tegen wil en dank - beladen wedstrijd. "Ik was er toen niet bij, maar heb het meegekregen natuurlijk. De aandacht is nu logischerwijs weer wat op hem, maar ik vind het knap hoe hij er mee om gaat. Ik hoef mij volgens hem geen zorgen te maken."

Is de situatie nu beter?

De impact en nasleep was enorm. De tuchtcommissie betaald voetbal van de KNVB heeft besloten dat FC Den Bosch verantwoordelijk is voor de spreekkoren. De club uit de eerste divisie moet vanwege het incident twee thuisduels zonder een deel van het publiek spelen. Ook zorgt het voorval ervoor dat het kabinet 14 miljoen euro uittrekt om racisme in het voetbal te bestrijden.

Of het op de lange termijn voor een oplossing gaat zorgen? Mendes Moreira hoopt natuurlijk van wel. "Veel mensen zijn zich er nu bewust van. De storm is wel weer wat gaan liggen. Hoewel er van de week in Portugal weer een voorval was. Ik ben blij dat mijn teamgenoten wél met mij van het veld af stapten. Dat was bij Marega niet het geval. In Nederland zou het eerstvolgende team van het veld af stappen, daar ben ik van overtuigd. En dan is het toch ergens goed voor geweest."