Veroordeelde vader van gedood kind looft beloning uit

Dordtenaar Marcel S. looft een beloning van 25 duizend euro uit voor degene die informatie kan geven, die leidt naar de moordenaar van zijn zoon. Pikant is dat de vader zelf in juli 2018 door de rechtbank veroordeeld is als de man die de 10-jarige Diego door wurging om het leven bracht.

Vanuit de gevangenis laat Marcel S. weten: "Dat ik een beloning uitloof van 25 duizend euro voor degene die mij kan vertellen wie of waar de moordenaar van mijn zoon en beste vriend is. Dit geld is beschikbaar gesteld door een aantal goede vrienden."

In een brief licht S. deze actie uitgebreid toe. Hij zegt, net als anderhalf jaar geleden tijdens de rechtszaak in Rotterdam, dat hij ’s nachts lag te slapen op de bank en in de vroege ochtend van 1 maart 2017 zijn zoon dood aantrof en niet te weten wat er gebeurd is.

Pijn

"Ik hoop dat niemand ooit hoeft mee te maken wat ik heb meegemaakt. Het vinden van je kind en beste vriend is onbeschrijflijk en doet elke dag weer enorm pijn", schrijft hij. Zijn veroordeling wijdt hij aan tunnelvisie van politie en justitie: "Ik moest ervoor opdraaien."

Het zit S. enorm dwars dat er géén nader onderzoek is gedaan naar de herkomst van vingerafdrukken en een handpalmafdruk, nadat duidelijk werd dat die niet van hem afkomstig waren. Mogelijk waren die afdrukken van iemand die die nacht in de woning is geweest.

Voorts wijst hij op ontlastend bewijs van het Nederlands Forensisch Instituut, waarin "dik gedrukt staat geschreven dat de sporen, die in de hals van Diego zijn gevonden, niet op mijn handen of eigendommen zijn terug gevonden en dat mijn handen niet schoon gemaakt waren."

S. hekelt voorts het niet natrekken van telefoontjes, met een mobieltje waarmee hij de hele nacht drugsdealers gebeld zou hebben, de verdwijning van een huissleutel en "de ontvreemding van mijn rijbewijs, bankpas en 900 euro cash." Ook zouden getuigenverklaringen aantoonbaar onjuist zijn.

Hoger beroep

De Rotterdamse rechtbank veroordeelde S. tot 12 jaar celstraf en tbs: "Nu ben ik in afwachting van de behandeling van mijn hoger beroep en hier kijk ik naar uit." In de aanloop naar die zaak wordt S. onderzocht in het Pieter Baan Centrum. Volgens de rechtbank leidt hij aan meerdere stoornissen.

"Voor iemand die dag en nacht bij zijn kinderen was is dit een ware nachtmerrie. Maar ik zal blijven vechten voor Diego en al mijn kinderen en ik zal er altijd voor ze zijn", besluit hij zijn brief. Onze redactie heeft gepoogd Marcel S. te interviewen, maar dat is door P.I. De Schie geweigerd.

De moeder en andere familie van Diego willen niet op de actie van de vader reageren.