Dijkhuizen over verbeteren verdediging Excelsior: 'Meer dan een uur met beelden gezeten'

Trainer Marinus Dijkhuizen is nog niet tevreden over de vorderingen van Excelsior met betrekking tot het terugbrengen van de grote hoeveelheid tegengoals. "Maandag hebben we meer dan een uur met beelden gezeten hoe het beter moet," vertelt de trainer in de voorbeschouwing op Excelsior-FC Den Bosch."

"We moeten het verdedigend beter voor elkaar krijgen," vertelt Dijkhuizen. "Vrijdag hebben we kunnen zien dat dit nog niet helemaal gelukt is (Excelsior speelde met 3-3 gelijk tegen Jong AZ red.). Dat maakt het wel een leerzame wedstrijd." Verder stuitte Marinus Dijkhuizen nog op een opvallende statistiek met betrekking tot de tegengoals. Wat dat is? Bekijk de gehele video hierboven.

Ondanks dat het beter moet, is de opvolger van Ricardo Moniz nog niet op het punt gekomen om spelers te passeren. "De opstelling is nog nagenoeg hetzelfde als onder de vorige trainer. Bewust, want ik kom midden in een seizoen binnen en dan wil ik niet teveel wijzigen," legt hij uit. "We hebben een moeilijk seizoen en dat komt het vertrouwen niet ten goede."