Heistelling na anderhalve week uit woningen Katendrecht gehesen: 'Complexe klus'

Bouwbedrijf Heijmans is woensdagochtend begonnen met het weghalen van de heistelling, die tegen een appartementencomplex in Rotterdam-Katendrecht viel. Bewoners van de flat aan de Sumatraweg werden vorige week maandag opgeschrikt door de omgevallen heistelling.

De reden dat de heistelling niet direct weggehaald kon worden, zat hem met name in het onstuimige weer. "Eerst hadden we storm Ciara en daarna nog Dennis. Maar nu het weer is verbeterd, kunnen we vandaag eindelijk aan de slag", zegt Franc van de Korte van Heijmans.



Stuk voor stuk werden de onderdelen gedurende de dag weggehaald. Wat er aan het einde van de middag nog resteert, is de onderkant van de machine. "Deze halen we woensdag weg, want daar zijn andere machines voor nodig", vervolgt De Korte. "Dan kunnen we de machine kantelen en vervolgens ook meenemen."