'We moeten af van dat stoere mannelijke machogedrag'

Kijk naar de foto bij dit artikel. Daar staat toch een stoere vent. Maar het Rotterdamse 'Waterkonijn' Musa Abdulwahab pleit juist voor het tonen van je gevoel. 'Waterkonijn' is trouwens zijn alter ego op het podium: hij stond in 2018 zomaar in de finale van het prestigieuze Camerettenfestival. Theatermaken, acteren, het zoeken van verbinding: luister donderdagavond om 19:00 uur naar het inspirerende verhaal van Musa Abdulwahab.