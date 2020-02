Hulporganisatie De Uil verliest onderkomen, maar wil toch verder

Nog heel even: op bezoek bij De Uil in hun oude werkplaats

Annelies Bisschop en Henk Riethoff zijn verdrietig, maar ook strijdbaar. "We zijn er voor de mensen in Vreewijk. Ook al hebben we binnenkort geen plek meer, we blijven helpen. Ook al is dat vanuit onze eigen huizen."

In de werkplaats wordt het gereedschap al opgeruimd en in kratten gesorteerd voor de aftocht. Met leden ogen zien de vrijwilligers het aan. Annelies Bisschop: "We doen hier zoveel. Mensen die in een isolement leven komen hier weer onder de mensen."

Coöperatie

Bisschop en Riethoff willen niet dat de De Uil opgaat in de Vreewijkcoöperatie waar woonstichting Havensteder de drijvende kracht achter is.

Het derde bestuurslid, de voorzitter, wil dat juist wel. Bisschop: "Dan worden we een bedrijf. We willen het juist klein en persoonlijk houden. Een vrijwilliger gewoon naar huis kunnen laten gaan als hij niet goed in zijn of haar vel zit. Ik ben bang dat dat als onderdeel van een groter geheel niet zomaar meer kan."

Het rommelde al langer bij De Uil, maar tot op het laatst hoopten ze op een oplossing. Die kwam er niet. Havensteder heeft op de huur opgezegd en dat betekent dat er een eind komt aan de organisatie zoals die al bijna tien jaar actief is.

Doorstart

Bisschop en Riethoff willen naar eigen zeggen met de dertien vrijwilligers door als team dat bewoners van Vreewijk met een kleine beurs bijstaat. "We gaan daar ver in", zegt Bisschop. "De mensen komen zelfs bij ons thuis.

De hoop op een oplossing is vervlogen, maar het tweetal gaat zeker niet bij de pakken neer zitten, ook al is de toekomst van De Uil bijzonder ongewis.

"We willen een doorstart en zoeken nu een notaris die ons wil helpen met het oprichten van een nieuwe stichting. Dat is onder andere nodig om mensen in armoede op de juiste manier door te kunnen verwijzen naar de juiste instanties en aanvragen voor de voedselbank en het Jeugd- en Cultuurfonds", zegt Annelies Bisschop.

Lieve notaris

Een naam en website voor de doorstart zijn er ook al: Groen en Welzijn. Zelfs al met een eigen website. Daar kan ook worden gedoneerd voor de oprichting van een stichting.

"De mensen moeten geholpen worden. We kunnen daar geen week mee wachten. We laten de mensen niet vallen. Dus als iemand nog een schuurtje weet of een lieve notaris."

Woningcorporatie Havensteder laat in een reactie weten het verdwijnen van De Uil te betreuren. "Uit respect voor de zeer betrokken bestuursleden Annelies en Henk willen we niet in detail van het conflict treden", zegt een woordvoerder. "Wel laten we de inwoners zeker niet zitten. Desnoods nemen we als Havensteder tijdelijk de taken over."