Politie neemt honkbalknuppel ('of was het toch een pepermolen?') in beslag bij controle

Bij een gezamenlijk actie van de politie, belastingdienst en de afdeling toezicht en handhaving in Schiedam is woensdagmiddag bijna dertigduizend euro aan achterstallige belasting geïnd. Ook is beslag gelegd op zeven auto's.

Het ging om een zogeheten ANPR-actie, waarbij auto's van mensen met een openstaande belastingschuld door automatische nummerherkenning snel kunnen worden geselecteerd. Naast de achterstallige belastinginning werden vijf boetes uitgedeeld voor mensen die onverzekerd rondreden.

Knuppel

Ook had iemand een honkbalknuppel in zijn auto. "Of was het toch een pepermolen?", vraagt wijkagent Scheers zich af als hij het apparaat omdraait en een molen ziet zitten. "Geloof me, als je ruzie krijgt met iemand en je pakt dit ding, kan je zo iemands hersenen inslaan. Dat kan niet, dus die gaan we lekker vernietigen."