Minder overvallen en straatroven; vaker gewelddadig

Het aantal misdrijven met grote gevolgen voor de slachtoffers in Rotterdam is in 2019 sterk afgenomen. De politie hoefde minder aangiften over woninginbraken, straatroven en overvallen op te nemen. Dat schrijft burgemeester Aboutaleb aan de gemeenteraad.

De vergrijpen worden in vakjargon high impact crimes (HIC) genoemd, omdat ze vaak een groot effect op de slachtoffers hebben. Aboutaleb noemt in het rapport dat dalende cijfers niet direct voor een jubelstemming zorgen. De intensiteit en het geweld bij de daden neemt toe.

Lombardijen

Inbrekers sloegen vorig jaar 1868 keer hun slag of deden een poging om in te breken. In 2018 was dat tweehonderd keer meer (2066). Opvallend is de toename van het aantal inbraken in Lombardijen. De focus blijft dan ook op die wijk en Pendrecht/Zuidwijk, Vreewijk en Bloemhof.

Om het aantal inbraken terug te dringen kan sinds vorig jaar een boete worden opgelegd als iemand met inbrekerswerktuig wordt aangetroffen. Eind 2019 werd voor het eerst een dwangsom van 2500 euro opgelegd. De straf kan maximaal vier keer (= tienduizend euro) aan iemand worden gegeven.

Straatroven

Het aantal straatroven daalde van 528 met 70 naar 458. Overvallers probeerden 136 keer (was 151) spullen van een bedrijf, winkel of woning met geweld af te pakken.

Sinds de start van de HIC-aanpak zijn de cijfers in 2012 fors gedaald. Woninginbraken (van 4460 naar 1868) zakte met 58 procent. Het aantal straatroven nam met 65 procent af: van 1294 naar 458. Overvallers sloegen ook minder hun slag: van 239 naar 136.

Het aantal mensen dat naar aanleiding van de HIC-crimes voor de rechter verscheen steeg. In 2019 werd in 499 gevallen iemand veroordeeld. Burgemeester Aboutaleb noemt het zorgelijk dat de gemiddelde leeftijd van de daders verder daalt. Bijna vijftig procent van de veroordeelde criminelen is jonger dan 23 jaar.