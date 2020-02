Overlast of probleem in je wijk? Vertel het oppositiehond Max

Als een jonge hond trekt Max aan de lijn van zijn baasje. Hij snuffelt en neust om zich heen en als hij onraad ruikt, slaat 'ie aan. Vandaag is Max op onderzoek in het Liskwartier in Rotterdam-Noord. Samen met zijn baasje Benvenido van Schaik. "Hij heeft goede neus voor allerlei zaken die in de wijk spelen."

Al gauw wordt ook duidelijk wat hier in de wijk speelt: hoge huizenprijzen, parkeerproblemen voor auto's én fietsen, en vuil op straat.

Het Leefbaar-raadslid heeft sinds acht maanden een hond en wandelt alle Rotterdamse wijken af op zoek naar politieke issues. Met een hond heb je al gauw aan praatje en willen bewoners openhartig kwijt wat ze dwars zit.

"Je loopt lekker buiten, je spreekt mensen aan, mensen spreken Max aan en daardoor komt er een verhaal los. Je komt veel meer tegen dan als je op de Coolsingel 40 blijft", zegt Van Schaik.

Tongen los

Ook op deze dag is het gelijk raak. Een jonge dame loopt met boodschappentas richting haar voordeur en lucht haar hart. "'s Avonds na tienen kan je een plekje vinden voor je auto echt vergeten. Dan kan ik alleen buiten de wijk nog mijn auto kwijt." Het parkeerprobleem is een reden om binnenkort te verhuizen naar Capelle aan den IJssel. Hoofdoorzaak is dat huizen in Rotterdam niet meer te betalen zijn.



Het zijn twee issues die het raadslid via zijn hond op de agenda van het stadhuis gaat zetten. En ga zo maar door, want Max maakt de tongen los. Bewoners klagen ook over hondenpoep, het tekort aan fietsrekken, vuil op straat, slechte handhaving. En ga zo maar door.

Uitgenodigd

Voor deze wandeling in het Liskwartier heeft het oppositieraadslid Van Schaik zijn collega-raadslid van coalitiepartij de VVD, Tim Versnel, uitgenodigd. Want bijna alle thema's waar je met een hond op straat tegenaan wandelt, zijn partij-overstijgend. En hond Max houdt ook meer van verbroederen dan van polariseren. Max is een allemansvriend.

"Als VVD gaan we ook wel eens de wijk, maar met zo'n viervoeter is het toch een andere beleving", zegt een lachende Versnel met Max in zijn armen. "Er is hier echt een groot tekort aan parkeerplekken en dat voelt Max heel goed aan. Daar moet de gemeente echt mee aan de slag."

Ook krijg je via de straatpraatjes dingen te horen waar je nog niet eerder van gehoord had. "Zo hoorde ik vorige week aan de voordeur het fenomeen 'laadpaalklevers'", vervolgt Versnel. "Dat gaat over mensen met elektrische auto's. Je mag bij een laadpaal alleen staan zolang je aan het opladen bent, en er zijn mensen die hun auto daar laten staan. Dat is super irritant voor de rest."

Verboden voor honden

Meld het Max. Op het stadhuis kunnen de messen alvast geslepen worden. Er is wel één probleem: het stadhuis is verboden terrein voor honden. "Dat is een voordeel voor de bestuurders maar gelukkig heeft Max een baasje die heel goed voor hem het woord kan doen. Dus wethouders, college en burgemeester: wees gewaarschuwd. Als Max er niet inkomt, dan komt zijn baasje!"​​​​​