Open brief machinist aan Arriva-directeur: 'Jammer dat u uw personeel in de steek hebt gelaten'

Een treinmachinist van de MerwedeLingeLijn roept directeur Anne Hettinga van Arriva in een open brief op om zijn verantwoordelijkheid te nemen tegenover voormalige werknemers en de huidige treinreizigers.

De spoorlijn tussen Dordrecht, Gorinchem en Geldermalsen kampt sinds de overname van de lijn door Qbuzz, eind 2018, met veel uitval van treinen. De machinist vindt dat Arriva daarvoor verantwoordelijk is.

"Vanaf het moment dat bekend werd dat Arriva de lijn zou kwijtraken, raakte alles in verval", schrijft hij. "Onderhoud werd minimaal uitgevoerd", waardoor tal van gebreken ontstonden aan de treinstellen.

Machinist René (zijn volle naam is bij de redactie bekend) voelt zich belazerd door Arriva-directeur Hettinga. Op de dag dat bekend werd dat Qbuzz de lijn ging overnemen zou hij René en zijn collega's hebben beloofd de overname "netjes en soepel" te laten verlopen.

Volgens René maakt hun oude werkgever Arriva zich ook schuldig aan "pesterijen" waardoor het personeel - dat na de overname van de lijn automatisch in dienst kwam van Qbuzz - in een andere CAO terecht is gekomen.

Arriva wil niet inhoudelijk reageren op de open brief: "Wij zien de brief van machinist René graag tegemoet en zullen persoonlijk naar hem reageren. We vinden het niet netjes om dit via de media te doen."

Hieronder onverkort de volledige open brief van machinist René:

Beste Arriva, Anne Hettinga,

Ik zal mij even voorstellen; ik ben machinist op de MerwedeLingeLijn van Dordrecht naar Geldermalsen. Ik doe dit werk al bijna 13 jaar en ik ben inmiddels ruim 30 jaar werkzaam in het openbaar vervoer.

Toen ik als machinist aan de slag ging in 2007 was de concessie net gewonnen door Arriva. Samen met al mijn collega's hebben wij door middel van hard werken en liefde voor ons vak deze lijn tot een goed draaiende lijn opgewerkt.

Dag in, dag uit waren wij, met een minimale bezetting van personeel, van de partij om onze reizigers zo goed en veilig mogelijk naar hun bestemming te brengen.

Zelfs als we ons niet zo lekker in ons vel voelden zitten, zaten wij als personeel op de trein, want zodra er iemand ziek zou worden was er onvoldoende personeel om dit op te vangen. Dat zou resulteren in uitval van treinen en onze reizigers die hun trein niet zouden kunnen nemen. Maar voor Arriva en onze reizigers waren wij bereid een stapje harder te lopen.

In 2018 kwam bij ons het onverwachte bericht dat Arriva de aanbesteding verloren had en dat de aanbesteding van de regio gewonnen was door Qbuzz. Nog diezelfde dag kwam de “grote baas” uit het noorden, de heer Anne Hettinga, bij ons op het kantoor langs om te laten weten hoe erg hij dit vond.

Hij sprak het kleine groepje machinisten en stewards toe, dat op dat moment aanwezig was in ons kantoor, en beloofde ons dat Arriva de overname netjes en soepel zou laten verlopen, omdat hij niet minder kon doen en wij dit verdienden. Nu weten wij dat deze man glashard tegen ons heeft staan te liegen!

Vanaf het moment dat bekend werd dat Arriva de MerwedeLingeLijn zou kwijtraken raakte alles in verval, onderhoud werd minimaal uitgevoerd, defecte ramen werden niet meer vervangen door schuiframen, stoelen waren niet meer te verstellen, voetplaten gingen niet meer omhoog of omlaag, camera’s die niet werkten en airco's die niet meer werden onderhouden. Met als gevolg dat treinen buiten dienst moesten gaan, omdat de omstandigheden onwerkbaar waren.

Tijdens het proces van de overname bleven er steeds pesterijen plaatsvinden tussen Arriva en Qbuzz. Ik kan mij nog herinneren dat één van onze collega’s een aanrijding had, toen de beelden uit de frontcamera van de trein uitgelezen moest worden kon dit niet. Arriva werkte hier niet aan mee en opnieuw ging dit over de rug van de ex-medewerkers van Arriva. Deze camera's zijn bedoeld voor het snel vrijpleiten van de machinist bij een ongeluk.

De perikelen rondom de overdracht van voertuig-documentatie, onderhoudsdocumentatie en de staat van onderhoud hebben een negatief effect gehad op zowel de medewerkers als de reizigers. De werkplek van machinisten en stewards werd er niet beter op, terwijl wij dag en nacht inzet hebben getoond voor uw bedrijf.

Als u denkt dat we er al zijn moet ik u teleurstellen, de reden dat ik heb besloten deze brief te gaan schrijven is de volgende.

Wij als personeel werken al sinds Arriva de concessie had onder CAO multimodaal. Dit houdt onder meer in dat wij onze voorkeur mogen uitspreken over hoe ons jaarrooster eruit komt te zien. Op deze manier is het makkelijker om privé en werk op elkaar af te stemmen. Juist dit maakt het werken met onze onregelmatige diensten draaglijk.

Omdat Qbuzz deze CAO niet kende moesten er allerlei aanpassingen worden gedaan om een jaarrooster als deze voor personeel mogelijk te maken en ondanks dat het niet helemaal soepel verliep zijn de complimenten hiervan voor Qbuzz.

Nu één jaar verder zijn de problemen met de CAO nog lang niet opgelost. Qbuzz heeft geprobeerd om zich aan te sluiten bij de werkgeversorganisatie van de CAO multimodaal vervoer. Nu zijn wij geïnformeerd dat Qbuzz noodgedwongen op zoek moet naar een andere CAO, omdat ze in deze werkgeversorganisatie 0,0 procent inspraak heeft. Dit is als alsof je lid wordt van een sportclub, te gek voor woorden.

Dit heeft als gevolg dat er nu gekeken moet gaan worden of wij misschien over moeten naar CAO OV, een typische buschauffeur CAO. Dit is voor de treinmedewerkers erg ongunstig met het mogelijk gevolg dat door de andere roosters en regels hele gezinnen ontwricht gaan worden door roosters waar onze privé levens niet op zijn afgestemd.

Dit is natuurlijk maar een klein voorbeeld, want onze CAO bestaat uit veel meer dan een zelf in te vullen rooster. Het gaat ons er meer om hoe Arriva met haar ex-personeel omgaat. Mooie praatjes vullen geen gaatjes, mijnheer Anne Hettinga.

Jammer dat u zo uw personeel in de steek hebt gelaten, misschien wordt het eens tijd dat u in de spiegel gaat kijken en bij u zelf denkt “Ja deze mensen hebben zoveel jaar alles voor ons betekend, ik kan deze mensen niet zomaar in de steek laten !”

Ons advies, laat Qbuzz toe tot de werkgeversorganisatie en geef ze een eerlijke positie. Doe dit voor de mensen die voor u dag en nacht door het stof zijn gegaan.

Ik moet zeggen dat niet alles slecht is aan Qbuzz, ze doen in ieder geval hun best voor het personeel. Daar kunt u met Arriva nog een voorbeeld aan nemen!