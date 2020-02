Nederlandse IS-vrouwen gaan mogelijk vrijuit

Nederlandse vrouwen in Syrië tegen wie een strafzaak loopt vanwege terrorisme gaan mogelijk vrijuit. Dat blijkt uit een voorlopige beslissing van de rechtbank in Rotterdam.

Minister Grapperhaus van justitie heeft de Tweede Kamer woensdag op de hoogte gebracht van de kwestie. De rechter heeft zich gebogen over één concrete zaak, van een vrouw die oorspronkelijk uit Gouda komt, Ilham B. Zij zit in een Koerdisch kamp in Noord-Syrië.

Volgens de rechter is in de afgelopen twee jaar geen enkele poging gedaan haar naar Nederland te halen. Uit de brief van Grapperhaus: "De rechtbank oordeelt dat het onder de huidige omstandigheden onredelijk is dat de vervolging in Nederland nog langer doorgang vindt."

Het OM heeft gevraagd deze beslissing nog even uit te stellen en daar gaat de rechter in mee. Dat betekent dat in juni een definitieve uitspraak volgt. Het OM moet in de tussentijd meer duidelijkheid geven of de vrouw alsnog naar Nederland kan komen.

De zaak is aanhangig gemaakt door de advocaten van zes Nederlandse vrouwen die in het kalifaat hebben gezeten. De Rotterdamse advocaat André Seebregts staat vijf vrouwen bij. Zij komen in beeld als de rechter een beslissing heeft genomen over de 'Goudse' Syrië-reizigster.

Als de rechter oordeelt dat de vrouwen niet meer kunnen worden berecht, dan kunnen ze bij terugkeer in Nederland ook niet meer worden gearresteerd.