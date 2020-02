Wie zorgt er voor de koeien als de boer aan het demonstreren is?

Rijnmondse boeren met tractoren rijden af en aan naar het Malieveld om te demonstreren. Maar wie zorgt er voor de koeien als de boer weg is? In Giessenburg is dat Angéla. Haar man Ronald is naar het Malieveld. "Ik doe liever een stapje extra zodat hij kan gaan!" Ze heeft er haar handen vol aan.

Koeien voeren, de vloer aanvegen, waterbakken schoonmaken en de melkrobots in de gaten houden. "Die taken komen nu op mijn bord", zegt Angéla. Ze doet het met liefde. "Het is gewoon goed dat de boeren van zich laten horen."

Kinderen en koeien

Het is woensdagmiddag en dat betekent dat ook haar drie kinderen vrij zijn. Dus naast de koeien moet ze ook op de kleintjes passen. "Ze weten dat mama extra druk is", lacht de Giessenburgse. Haar kinderen helpen haar graag een handje mee met het voeren.

Melkveehouder Ronald Vonk vertrok rond 06:00 's naar het Malieveld. Na een lange tocht door Rotterdam en over het strand van Hoek van Holland arriveerde hij 's middags in Den Haag.

De Giessenburgse boer Ronald is niet alleen. Duizenden boeren protesteren woensdag in Den Haag tegen het stikstofbeleid. Volgens de politie verloopt het protest rustig. Maar er is wel een flinke verkeerschaos ontstaan in de stad.

"Hij zal pas laat thuis zijn", verwacht de Giessenburgse. Maar tot dusver loopt alles op rolletjes, al geven de koeien net iets minder melk dan normaal. Maar dat kan nog goed komen. "Girl power", lacht Angéla.