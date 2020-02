Spijkenisserbrug in storing

De Spijkenisserbrug heeft woensdagavond te kampen met een storing. De brug is blijven hangen toen hij omlaag ging en hangt nu twee meter boven de juiste positie.

Monteurs zijn onderweg om de storing te verhelpen. Hoe lang het duurt voordat de problemen zijn verholpen kan Rijkswaterstaat niet zeggen.

Het is de 86ste keer in 4,5 jaar dat er een storing is aan de Spijkenisserbrug.