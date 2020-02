Geen Parade in Rotterdam: 'Verschrikkelijk voor ons, maar voor de Rotterdammers nog veel erger'

Het rondreizend festival kan niet terecht op de vaste Rotterdamse stek: het Museumpark. Daar wordt gewerkt aan het dak van de parkeergarage en aan het evenementenplein. Voor de tenten en caravans van de artiesten is daarom geen plek.

Kopjes koffie

Volgens Van Santen heeft hij een half jaar met de gemeente onderhandeld over een alternatieve locatie. Vergeefs. "Hoeveel Powerpoint-presentaties ik heb gemaakt wil je niet weten. De kopjes koffie, de gesprekken; ik ben er nu nog moe van."

De vervangende plekken (Parkkade, Lloyd Multiplein, Heemraadsplein, Vroesenpark) werden door de Pararde allemaal afgewezen: te klein. te winderig of te overlastgevend voor omwonenden.

"We hebben goede, constructieve gesprekken gevoerd met de Parade", laat de woordvoerder van cultuurwethouder Kasmi (D66) weten. Maar: "Het inpassen van evenementen blijft een ingewikkelde puzzel, in het bijzonder voor 2020 met een aantal grote werkzaamheden in de stad."

Eindhoven

Het 30-jarig bestaan van de Parade wordt nu in Eindhoven gevierd in plaats van in Rotterdam. Van Santen wil de Brabantse stad sowieso graag toevoegen aan de route, die het festival langs verschillende steden aflegt. En Rotterdam dan? Van Santen: "We hopen volgend jaar weer terug te zijn. Ik ga mijn uiterste best doen."

Dat laatste wil ook de gemeente Rotterdam. "Ons streven is in ieder geval dat de Parade in 2021 weer naar Rotterdam komt."