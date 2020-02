Wapens de Wijk Uit pleit voor nuance: niet alle jongeren hebben een mes op zak

Het is volop in het nieuws: jongeren die leeftijdgenoten met messen te lijf gaan. Onlangs was nog raak in Spijkenisse en Ridderkerk.

De voorvallen doen flink wat stof opwaaien. De burgemeesters van Nissewaard en Ridderkerk pleiten voor een steekwapenverbod voor minderjarigen. De Rotterdamse Burgemeester Aboutaleb wil ouders een boete van 2500 euro opleggen als hun kind voor de tweede keer met een mes wordt gepakt. Ook wil hij de jongeren een gebiedsverbod opleggen.

Bij Wapens de Wijk Uit, een wijkinitiatief op Rotterdam-Zuid, is het nieuws uitvoerig besproken. Ronald Schouten van de organiatie maakt direct een kanttekening bij de ontstane discussie. "Ik wil echt benadrukken dat er heel veel jongeren zijn in Rotterdam die helemaal niet nadenken over een mes op zak. Het is ernstig, maar we moeten vooral niet uit het oog verliezen dat de gemiddelde Rotterdamse jongere niet met een mes loopt."

Hartstikke serieus

Maar wegwuiven wil hij het probleem ook niet. "Het is hartstikke serieus, omdat het heel erg definitief is. Als je iemand steekt kun je iemand doodmaken of voor het leven verwonden".

Bovendien verpesten de daders er hun eigen toekomst mee. Een strafblad hebben op jonge leeftijd is ballast die je je leven lang moet meedragen. Dat besef is er onvoldoende bij jonge messendragers, denkt Ronald Schouten.

Wapens de wijk Uit organiseert vrijdag 20 maart in Rotterdam-Charlois voor de derde keer Fortnite-010. Gamen wordt dan gecombineerd met gesprekken over wapens. Deze keer gaat het ook over messen.

Hoe serieus de organisatie het messenprobleem neemt, blijkt ook uit de verandering van het logo. Waar eerst alleen een pistool in een roodomrand verbodsbod te zien was, is er nu ook een mes toegevoegd.