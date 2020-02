Gewonden bij ruzie in woning

Bij een ruzie in een huis in Rotterdam-Charlois zijn dinsdagavond twee mensen gewond geraakt. Zij zijn naar het ziekenhuis gebracht en aangehouden voor mishandeling.

De ruzie was in een woning aan de Goereesestraat. Wat de aanleiding daarvan is geweest, is niet duidelijk. Wat de relatie tussen de ruziemakers was kan een woordvoerder van de politie niet zeggen.

De gemoederen liepen blijkbaar zo hoog op dat agenten met vier auto's en een hondengeleider naar de straat kwam om de situatie stabiel te krijgen.