Werkgevers met 'sociaal hart' gezocht

Zo'n zeventigduizend mensen in de regio zitten thuis zonder werk, in Rotterdam ligt dat rond de 33.500. Veel van hen lukt het niet zelfstandig aan een baan te komen. Het gaat dan bijvoorbeeld om mensen die al een langere tijd niet gewerkt hebben, een chronische ziekte hebben, een taalachterstand of een fysieke beperking.

Bijwerkingen ziekte

De Rotterdamse Yasmin Nabie heeft een aantal jaar geleden een herseninfarct gehad. Na haar herstel wil ze weer aan het werk, maar bij het solliciteren gaat het mis als ze vertelt dat ze een herseninfarct heeft gehad.

“Meestal wordt je dan direct afgewezen. 'Oh, je hebt last van vermoeidheid, je hebt concentratieproblemen. Hoe zal dat uitpakken?' Er werd meer naar het negatieve gekeken in plaats van naar het positieve”, aldus Yasmin.

Ze krijgt uiteindelijk hulp van een jobcoach. En dat heeft al snel succes. Ze kan aan de slag als administratief medewerker in het Erasmus MC. Na vier jaar werkt ze er nog steeds met veel plezier.

Yvette Louwerse van het Erasmus MC: “Met Yasmin gaat het erg goed. In het begin deed ze beperkte werkzaamheden en sinds anderhalf jaar draait ze volledig mee.”

Wajong

Ook Florian herkent deze problemen. Hij heeft vroeger last gehad van psychische problemen. Toen hij later aan de slag wilde, was het lastig om een bedrijf te vinden dat rekening hield met hem.

'"Een baan zoeken waar je in je sollicitatiebrief schrijft dat je een Wajonguitkering krijgt? Dan krijg je gewoon een afwijzing", is zijn ervaring. "Ik heb een jobcoach nodig gehad om het zover te brengen dat je een gesprek kan krijgen. Want in een brief kan je allemaal dingen schrijven, maar dat komt niet over."

Ook hij kreeg hulp en kon aan de slag bij Albert Heijn. Daar werkt hij nu naar volle tevredenheid. Het bedrijf houdt rekening met zijn mogelijkheden.

Albert Heijn heeft in de Rijnmondregio zo’n tweehonderd mensen via Wajong of via bemiddeling vanuit de gemeenten in dienst. Landelijk zijn er bijna 1800 mensen op deze manier in dienst.

Het Eramus MC heeft nu honderd mensen op deze manier aan een baan geholpen. In 2025 moet dat opgelopen zijn tot vierhonderd, zo is nu de afspraak.

Flinke uitbreiding nodig

Nu zijn er nog vijf andere bedrijven die op deze manier werken, maar het is de wens om dat aantal flink uit te breiden naar honderd.