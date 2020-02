Gemeenteraad Westvoorne stemt unaniem in met fusie met Brielle en Hellevoetsluis

De gemeenteraad van Westvoorne stemt unaniem in met een fusie met de gemeenten Hellevoetsluis en Brielle. Dat is woensdagavond bekend geworden. Eerder nam de gemeenteraad van Brielle al hetzelfde besluit.

De Westvoornse gemeenteraad nam het besluit op basis van een eindrapportage van de raadscommissie Bestuurlijke Toekomst Westvoorne. Die deed onderzoek naar het draagvlak naar een fusie en gaf in een eindrapport vorige week aan achter een gemeentelijke herindeling te staan.

De fusiegemeente zou zo een krachtige partner zijn voor een samenwerking met Rotterdam, staat bijvoorbeeld in het rapport. Ook kunnen bepaalde zaken zoals veiligheid, vergrijzing, reactie en problemen in de gezondheidszorg met een fusie beter aangepakt worden en bovendien zijn de drie gemeenten bij elkaar een logische (geografische) eenheid.



Ook de politieke partijen in de gemeenteraad van Westvoorne zien voordelen in een fusie. Belangrijke kernwaarden daarbij zijn volgens de partijen de leefbaarheid in de verschillende kernen en een kwalitatief goede dienstverlening naar inwoners. Ook moet er aandacht zijn voor de eigen accommodaties, de buitendienst en het Woonbedrijf in de huidige gemeente Westvoorne.

De Westvoornse gemeenteraad vraagt het college van burgemeester en wethouders nu om een zogeheten principebesluit voor een gemeentelijke herindeling. De raad adviseert het college om nog wel een uitgebreider onderzoek in te stellen naar bijvoorbeeld de financiën.

Ook de gemeenteraad van Brielle was eerder positief over een bestuurlijke fusie met Westvoorne en Hellevoetsluis. Volgens de Partij van de Arbeid in Brielle is een "zelfstandig Brielle in de toekomst niet goed voor het voortbestaan van de gemeente en haar instellingen." De partij sprak eind januari van 'een historische stap'.



De gemeenteraad van Hellevoetsluis bespreekt de mogelijke herindeling met Brielle en Westvoorne op 5 maart. De streefdatum voor de fusiegemeente is 1 januari 2023.