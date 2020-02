Bijzondere breakdancer uit Gorinchem treedt op tijdens halve finale Songfestival

De dansmoves van de Gorinchemse Redouan Ait Chitt zijn over een paar maanden te bewonderen door een miljoenenpubliek. De organisatie van het Eurovisie Songfestival in Rotterdam heeft de breakdancer gevraagd op te treden als openingsact van de tweede halve finale, op 14 mei.

De 30-jarige 'Redo' danst sinds zijn veertiende en wordt gezien als een van de beste breakdancers van Nederland. Hij treedt op over de hele wereld. Als je hem in actie ziet, zou je niet zeggen dat hij een lichamelijke beperking heeft. Maar niets is minder waar.

De Gorinchemmer mist een aantal vingers, heeft aan één kant een korte arm en mist een heupgewricht. Maar dat hindert hem niet bij het dansen. "Ik ben lekker soepel in de heupen", zei hij een aantal jaar geleden al bij Rijnmond.



De breakdancer werd benaderd door songfestival-eindredacteur Gerben Bakker, die verantwoordelijk is voor de show. Hij wil tijdens het songfestival het beste van Nederland laten zien. "Wij hebben geen Madonna nodig. Als je ziet wat Redouan kan... Hij heeft al zoveel gedaan op theater en televisie en het is een inspirerende persoonlijkheid. Het is ontroerend, hoe goed hij is."

'Een eer'

"Het leeft onder de mensen. Om daar onderdeel van uit te maken is een hele eer", zegt Redouan woensdag over zijn optreden tijdens het grootste liedjesfestijn ter wereld. "Het is enorm vet om daar aan mee te doen".

De voorbereidingen zijn in volle gang, geeft Redo aan. De muziek en de choreografie moeten nog bepaald worden. En daarna is het repeteren, repeteren, repeteren.