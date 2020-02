Oud-winnaars treden op tijdens songfestival in Rotterdam

Duncan Laurence is een van de oud-winnaars die optreedt

Zeven vroegere winnaars van het Eurovisie Songfestival geven acte de présence tijdens de finale van het liedjesfestijn in Rotterdam Ahoy, in mei. Dat heeft Gerben Bakker, eindredacteur van het songfestival, woensdagavond bekendgemaakt in de talkshow Op1.

Rotterdam is over een paar maanden het toneel van de 65e editie van het Eurovisie Songfestival. En dat moet gevierd worden, vindt Bakker.

De Nederlandse winnaars Lenny Kuhr (De troubadour, 1969), Getty Kaspers van Teach-In (Ding-A-Dong, 1975) en Duncan Laurence (Arcade, 2019) treden op. Ook Gigliola Cinquetti (Non ho l'età, 1964), Sandra Kim (J'aime La Vie, 1986), Paul Harrington & Charlie McGettigan (Rock 'n' Roll Kids, 1994) en Alexander Rybak (Fairytale, 2009) zijn aanwezig. Ze zingen met elkaar een medley van hun nummers.

De artiesten staan op verschillende locaties in de stad tijdens de medley. "We gaan live pingpongen tussen de zaal en de stad. Zo maken we er een waanzinnige act van. Er zit een heel creatief team achter."

De finale van het Eurovisie Songfestival is op 16 mei in Rotterdam Ahoy. Bakker maakte woensdagavond ook bekend dat de Gorinchemse breakdancer Redo optreedt als openingsact in de tweede halve finale (14 mei).