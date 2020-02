Het weer van vandaag: aan het eind van de middag begint het flink te plenzen

Vandaag is het bewolkt en blijft het meest droog. In de tweede helft van de middag en vanavond trekt van west naar oost over de regio een actief koufront met veel regen. Het kan dan kortdurend stevig doorplenzen en er bestaat dan ook kans op zware windstoten tussen 75 en 90 km/u.

Het wordt 11 graden en de zuidwestenwind neemt vanmiddag toe tot vrij krachtig en aan zee tot hard of stormachtig, windkracht 5 tot 8. Vannacht zijn er opklaringen en blijft het droog. Bij een matig tot vrij krachtige en aan zee krachtige westenwind koelt het af naar 3 tot 5 graden.

Morgen laat de zon zich vooral in de ochtend geregeld zien en blijft het droog. In de middag neemt de bewolking vanuit het westen toe. De temperatuur komt uit op 10 graden. De zuidwestenwind waait vrij krachtig en aan zee krachtig, windkracht 5 of 6.



Vooruitzichten

De komende dagen blijft de herfstmachinerie op volle toeren draaien. In het weekend is het bewolkt en vooral op zondag is het kletsnat met 10-20 mm, de meeste regen lijkt in de ochtend te vallen. Zaterdag waait er aan zee een krachtig of harde zuidwestenwind, kracht 6 of 7.

Op zondag is de wind minder sterk. In de middag wordt het 10 of 11 graden. De hele volgende week blijft het wisselvallig, al is de kans op een bui de eerste dagen een stuk kleiner. Later in de week bestaat er kans op winterse buien en minder zacht weer.